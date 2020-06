हॉकर्समुळे कोरोना संसर्गाची भीती...मनपाने शिस्त लावण्याची गरज 

जळगाव : "लॉकडाउन'मध्ये काहीअंशी शिथिल झाल्यानंतर नागरिकांची बाजारात झुंबड उडत आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर फळ व भाजीपाला विक्रेते दुकाने थाटत असल्यामुळे ग्राहकांची गर्दी होते. परिणामी, येथे कोरोनाचा संसर्ग बळावण्याची दाट शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या लॉकडाउनने रोजगार हिरावल्याने अनेक जण फळ व भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. परंतु बेशिस्त विक्रेत्यांमुळे ग्राहकांचेही आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. यात फिजिकल डिस्टन्सिंगचे कोणतेही गांभीर्य लक्षात न घेता रस्त्यावरच फळ व भाजीपाला विक्रीची हातगाडी उभी करून कोरोना संसर्गास कारणीभूत ठरत आहेत. मनपाने लक्ष देणे गरजेचे

नागरिकांकडून शासनाचे नियम धाब्यावर ठेवून बाजारातील मुख्य रस्त्यांवर भाजीपाला खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली जात आहे. हॉकर्सही नियम तोडून तोंडाला मास्क न लावताच व्यवसाय करीत आहेत. याकडे मात्र महापालिकेने लक्ष देऊन यांना शिस्त लावणेही गरजेचे आहे. शहरातील टॉवर चौकापासून पुढे सुभाष चौक ते थेट शनिमंदिरपर्यंत भाजीपाला विक्रेत्यांची झुंबड उडताना दिसत आहे. हॉकर्सना शिस्त लावणार कोण?

शहरातील मुख्य रस्त्यांवर तसेच बळिरामपेठ, सुभाष चौक, दाणाबाजार आदी परिसरात फळ व भाजीपाला विक्री करणारे हॉकर्स सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. परंतु कोरोनाच्या या अतिशय संवेदनशील काळात एकही हॉकर्स प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करताना दिसून येत नाही. यामुळे यांना शिस्त लावणार तरी कोण? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.



