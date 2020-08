कोविड इफेक्ट; महामार्ग चौपदरीकरणाच्या सर्वच कामांना मुदतवाढ 

जळगाव : कोरोनाचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झालाय. पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही त्याचा फटका बसला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख तीन महामार्ग चौपदरीकरणाची कामेही त्यामुळे प्रभावित झाली असून, या तिन्ही कामांना प्रारंभिक तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित जळगाव जिल्ह्यातील महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामांना दोन वर्षांपूर्वी कशीबशी सुरवात झाली. महामार्ग क्रमांक सहावर फागणे-तरसोद, तरसोद-चिखली असे दोन टप्पे. जळगाव शहरातील खोटेनगर ते कालिकामाता चौक असा तिसरा. या तिन्ही टप्प्यांतील कामे सध्या सुरू आहेत. तुलनेने तरसोद-चिखली काम वेगात होत असून, ते जवळपास ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. फागणे- तरसोद टप्प्यातील काम थंडबस्त्यात असून, ते अद्याप १५ टक्केही पूर्ण नाही. जळगाव शहरातील काम अगदीच मर्यादित म्हणजे अवघे सात किलोमीटर अंतराचे असले, तरी तेही सावकाश सुरू आहे. कोरोना, लॉकडाउनचा फटका

मार्चपासून कोरोनामुळे कामगार, मजूर काम सोडून त्यांच्या गावी, परप्रांतात गेले. काम ठप्प झाले. मार्च, एप्रिल आणि मे असा तिन्ही महिने कडक लॉकडाउन होता. लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेली ही कामे पुढे अनलॉकनंतर सुरू होतानाही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे तिन्ही कामांना मुदतवाढ दिली आहे. प्रारंभी मुदतवाढ तीन महिन्यांची आहे. कोरोनाची स्थिती आणखी किती दिवस तशीच राहते, यावर कामांच्या पुढच्या मुदतवाढीचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे सांगितले जात आहे. तरसोद-चिखलीचे काम अपवाद

फागणे-तरसोद, जळगाव शहरातील काम ठप्प झाले असले, तरी तरसोद-चिखली कामाला या महामारीचा कोणताही फटका बसलेला नाही. या कामाचा मक्ता वेल्स्पन या कंपनीकडे आहे. कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्ये हे काम अधिक वेगाने करण्यात आले. एक दिवसही हे कामबंद नव्हते. त्यामुळे कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या कामांमध्ये हे काम अपवाद ठरले आहे. आतापर्यंत या टप्प्यातील ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उड्डाणपुलांची कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. कामांचे स्वरूप व मुदत

काम------------- टप्पा (किलोमीटर)--- मुदत

फागणे- तरसोद -----८४ -----------डिसेंबर २०२१

तरसोद- चिखली ----६७-----------डिसेंबर २०२१

शहरातील काम------०७---------- मार्च २०२१ संपादन-भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon Extension of all three highway quadrangle works