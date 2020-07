शेतकरी एकवटले; खरेदी करत नसाल तर फरक द्या 

भडगाव (जळगाव) : शासनाने ज्वारी व मका खरेदीसाठी दिलेली मुदतवाढ बुधवारी (ता. १५) संपली. मात्र, जिल्ह्यातील मका खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या १६ हजार ५३४, तर ज्वारीचे दोन हजार १६९ शेतकऱ्यांचा माल अद्याप तसाच पडून आहे. त्यामुळे हमीभाव केंद्र सुरू होणार नसतील, तर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना बाजारभाव व हमीभावातील फरकाच्या रकमेचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

शासनाने पहिल्यांदा रब्बी हंगामातील ज्वारी व मका खरेदीसाठी परवानगी दिली. त्यानुसार सुरवातीला ३० जूनपर्यंत अडीच लाख क्विंटल मका, तर दीड लाख क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यानंतर खरेदीचा लक्ष्यांक पूर्ण झाल्याने खरेदी बंद करण्यात आली होती. मात्र, पुन्हा केंद्राने वाढीव खरेदीला मान्यता दिल्याने नऊ क्विंटल मका खरेदीला राज्य शासनाने मान्यता दिली. मात्र, खरेदी बुधवारी मुदत संपल्याने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्याचा माल अद्याप मोजायचा राहिला आहे. जिल्ह्यात तब्बल ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामात मक्याची लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे तब्बल ६० लाख क्विंटलपेक्षा अधिक मक्याचे उत्पादन अपेक्षित होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणीही केली. मात्र, आतापर्यंत हमीभाव केंद्रातील मका खरेदीचा आकडा पाहिला तर एकूण उत्पादनापैकी केवळ दोन ते अडीच टक्क्यांपर्यंतच खरेदी करण्यात आली आहे. अजून १६ हजार ५३४ शेतकऱ्यांचा दहा लाख क्विंटल मका खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहे. ...अन् बोलाचीच कढी!

शासन एकीकडे हमीभावाची गर्जना करते. पण एकूण उत्पादनापैकी किती धान्य शासनाकडून खरेदी करण्यात येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. खासगी बाजारपेठेत हमीभावपेक्षा मका ५००-६०० रुपयाने, तर ज्वारी ६००-७०० रुपये कमी दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शासनाची हमीभावाच्या बाबतीत ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी़’, अशी भूमिका दिसून येते.

