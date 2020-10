पॉलटेक्निक च्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षांना सुरवात झाली

जळगाव ः अभियांत्रिकीच्या डिप्लोमा अभ्यासक्रमांकाच्या अंतिम वर्षाची ऑनलाईऩ लेखी परिक्षांना आजपासून सुरवात झाली. या आधी विद्यार्थ्याना परिक्षेदरम्यान अडचण येवू नये यासाठी मॉक चाचणी परिक्षा घेण्यात आली असून तरी देखील अडचण आल्यास त्यासाठी टोल फ्रि नंबरवर विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्याची सुविधा करून दिल्या आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने अंतिम वर्षाच्या परिक्षांसदर्भात वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील अंतिम वर्षाची ऑलनाईन आज होत आहे. यात चार हजार विद्यार्थी परिक्षा देत आहे. यापूर्वी परिक्षेचा सराव म्हणून गुगल मिट, झुमद्वारे विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन तोंडी परिक्षा दिली आहे. या परिक्षांचा निकाल ३१ ऑक्टोंबरला जाहीर केला जाणार आहे. ऑनलाईन परिक्षा

परिक्षा ऑनलाईन घेतली जात असून यासाठी विद्यार्थी आपला स्मार्ट मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट, डेक्सटॉचा वापर करून परिक्षा देत आहे. ४० पैकी ३० प्रश्‍न एका तासात विद्यार्थ्यांना सोडविणे आवश्‍यक आहे. बँकलॉक विषयांची परीक्षा ही संस्थास्तरावर ऑनलाईन पद्धतीने होमार आहे. दोन सत्रात होत आहे परिक्षा

अभियांत्रिकीच्या डिप्लोमा तृतीय वर्षाच्या परीक्षा ही सकाळ व दुपारच्या सत्रात आयोजित केली आहे. सकाळी नऊ ते दुपारी एक तर दुपारी दोन ते सायंकाळी सहा या कालवधीत ही परिक्षा होत आहे.

