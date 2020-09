PHOTO सिंगापूर अवतरले जळगावी; गच्चीवर फुलविले फलोद्यान 

जळगाव : सिंगापूरमध्ये ‘व्हर्टिकल गार्डन’ ही संकल्पना रुजली आहे. हा देश क्षेत्रफळाने खूप छोटा असल्यामुळे झाडे लावण्यासाठी तिथे मुबलक जागा नाही. त्यामुळेच तेथील इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यावर उद्यान फुलविण्यात येते. जिथे जागा मिळेल, तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींची लागवड केली जाते. याच धर्तीवर जळगाव शहरात डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांनी गच्चीवर फलोद्यान फुलविले आहे. गच्चीवरच वेगवेगळी रोपे

पहिल्या मजल्यावर डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांचे क्लिनिक असून, दुसऱ्या मजल्यावर निवास आहे. गच्चीवर त्यांनी प्लॅस्टिकच्या मोठ्या ड्रममध्ये चिकू, मोसंबी, लिंबू, आंबा, कारले, आले, कदंब, एशियाटिक लिली, रेड लिली, कोरफड अशा वेगवेगळ्या रोपांची लागवड केली आहे. चिकू आणि मोसंबीची रोपे आता पाच ते सहा फुटांपर्यंत वाढली आहेत. त्यांना फळेही आली आहेत. धर्मेंद्र पाटील यांनी गच्चीवरील पाणी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’द्वारे स्वतःच्या बोअरमध्ये सोडले आहे. तसेच आपल्या गल्लीमध्ये विविध वृक्षांची लागवड केली आहे. कुटुंबीयांची साथ

धर्मेंद्र पाटील यांच्या निसर्गप्रेमाला त्यांच्या पत्नी आणि दोन्ही मुलींकडून उत्तम साथ मिळते. शहरांमध्ये जागेची असलेली कमतरता, रस्त्यांचे झालेले कॉंक्रिटीकरण यामुळे वृक्ष लागवडीला बऱ्याच मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे सिंगापूर देशासारखे डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांनी जळगाव शहरामध्ये राबवलेले प्रयोग प्रत्येक नागरिक आपल्या गच्चीवर राबवू शकतो. निसर्गप्रेमी नागरिकांसाठी डॉ. पाटील यांचे गच्चीवरील वृक्ष लागवडीचे अनोखे प्रयोग नक्कीच प्रेरणादायी ठरतील.



