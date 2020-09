विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी पतपेढ्यांनी पुढे यावे 

जळगाव ः जिल्हा शासकीय अभियंता सहकारी पतपेढीचे उपक्रम व कार्य हे कौतुकास्पद असून, ग्रंथसंपदा वाढविणे व संवर्धन करणे, ही काळाची गरज आहे. पगारदार नोकरांच्या पतपेढ्यांची वसुली पगारातून होत असल्याने थकबाकीचे प्रमाण फारच कमी असते. अशा पतपेढ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. येथील जिल्हा शासकीय अभियंता सहकारी पतपेढी आयोजित अभियंता भवन व ग्रंथालय बहुद्देशीय जागेचे भूमिपूजन आज झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत अध्यक्षस्थानी होते. पतपेढीमार्फत कोरोनासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत एक लाखाचा धनादेश पालकमंत्री पाटील व जिल्हाधिकारी राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आला. या वेळी पालकमंत्री पाटील यांनी अभियंता पतपेढीच्या कार्याचे व त्यांचे स्तुत्य उपक्रमांचे कौतुक केले. तांत्रिक बाबी तपासून अभियंता पतपेढीला जागा देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. पतपेढीचे चेअरमन साहेबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता पी. पी. सोनवणे, तापी पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधिकारी व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, उपविभागीय अभियंता डी. जे. निकम आदींसह अभियंते उपस्थित होते. पतपेढीचे चेअरमन पाटील यांनी प्रास्ताविकात पतपेढीच्या सामाजिक कार्याचा व उपक्रमांचा लेखाजोखा मांडला. तापी पाटबंधारे नियामक मंडळाच्या बैठकीत यापूर्वी ठराव करून दोन हजार चौरस फूट जागा पतपेढीसाठी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, ती कमी पडत असल्याने १० हजार चौरस फूट जागेची मागणी या वेळी पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे केली. श्री. पाटील यांनी आभार मानले. संपादन- भूषण श्रीखंडे



