धान्य’ बँकेच्या धर्तीवर ‘व्हेजिटेबल’ बँक सुरू करण्याचा मानस 

जळगाव ः लॉकडाऊनच्या कालावधीत ‘माविम’ अंतर्गत महिलांनी चार कोटी रुपयांच्या मास्कचे वाटप करून स्वयंसाहाय्य नाही तर समाजसहाय्यचे काम केले आहे. धान्य बँकेच्या धर्तीवर व्हेजिटेबल बँक सुरू करण्याचा विचार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना ‘माविम’च्या माध्यमातून राबवाव्यात. त्यामुळे महिलांसाठी असलेल्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यास मदत होईल. अशा सूचना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योतीताई ठाकरे (राज्यमंत्री दर्जा) यांनी आज येथे दिल्या. अध्यक्षा ठाकरे आजपासून दोन दिवसाच्या जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात विविध विभागांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, अग्रणी बँकेचे महाव्यवस्थापक अरुण प्रकाश, नाबर्डचे समन्वयक श्रीकांत झांबरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, ‘माविम’चे विभागीय मूल्यमापन अधिकारी संदीप मराठे, कौशल्य विकास मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त अनिसा तडवी, ‘डीआरडीए’चे सहायक प्रकल्प अधिकारी डॉ. पी. सी. शिरसाट, जिल्हा समन्वय अधिकारी शेख अतिक इकबाल, महानंदा पाटील, बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्या म्हणाल्या की, शासनातर्फे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच, कोविडच्या उच्चाटनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ’माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) सहकार्य घ्यावे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही महिलांसाठी कार्य करणारी शिखर संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना १९७५ मध्ये झाली असून देशाच्या प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनीही ‘माविम’चे अध्यक्षपद भूषविले आहे. जिल्हाधिकारी श्री. राऊत म्हणाले, जिल्ह्यात ‘माविम’च्या माध्यमातून चांगले काम सुरू आहे. या कामाला गती देण्यासाठी आढावा बैठका घेण्यात येईल. महिलांचे सक्षमीकरण झाले तरच जिल्ह्याचा विकास होईल. ग्रामीण विकास यंत्रणेचे बचतगट व मविम चे बचतगटांना एकत्र उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विक्री केंद्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यात स्वयं सहाय्यता बचत गटाची स्थिती

* १३ तालुक्यात १८५ गावात बचतगट निर्मिती

* जिल्ह्यात १८०९ गट स्थापन

* जिल्ह्यात ४५३२ बचत गट कार्यरत

* गटांना १५३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप

