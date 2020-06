जळगाव जि. प.च्या योजनांसाठीचे 60 कोटी परत-अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत 

जळगाव ः एकीकडे विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड होते. दुसरीकडे मात्र आलेला निधी खर्च न झाल्याने शासनाला परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली आहे. जिल्हा परिषदेला विविध हेडवर शासनाकडून निधी मिळत असतो. परंतु खर्च होऊ न शकल्याने निधी पडून आहे. यात अखर्चित असलेल्या रकमा शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश शासनाच्या वित्त विभागाकडून काढण्यात आले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडे असलेला सुमारे 60 कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागणार आहे. "कोरोना'च्या संकटामुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असताना आता शासनाने अखर्चित निधींचा आधार घेतला आहे. लॉकडाउनमुळे राज्यातील करामध्ये व महसुलात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे राज्य शासनाचे विविध कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळांसह सार्वजनिक उपक्रमांच्या बॅंक खात्यांमधील अखर्चित रकमा शासनाच्या खात्यात जमा केल्या नाही तर मे 2020 पासूनची वेतन रोखण्यात येतील, असा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. व्याजाला मुकावे लागणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळांना शासनाकडून मिळणाऱ्या विकास कामांचा अखर्चित निधी आतापर्यंत स्वत:च्या बॅंक खात्यात ठेवून त्यावरील व्याज मिळवायचे. शिवाय, अखर्चित राहिलेल्या निधीला खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळत असते. परंतु "कोरोना'मुळे आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेल्या राज्य शासनाने अखर्चित निधी जमा करण्याचे आदेश काढले. यामुळे आता हा निधी शासनाकडे जमा होणार आहे. परिणामी अखर्चित निधीवर मिळणारे व्याज कपात होणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

Web Title: marathi news jalgaon lzp non use fund return to govt.