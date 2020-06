मॉन्सूनपूर्व पावसातच "महावितरण'ची दाणादाण! 

जळगाव : पावसाळ्यातील धोके टाकळण्यासाठी "महावितरण'ने मॉन्सूनपूर्व दुरुस्तीची कामे हाती घेऊन ती सुरू आहेत; परंतु सोमवारी (1 जून) मध्यरात्रीनंतर आगमन झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसानेच "महावितरण'ची दाणादाण उडविली. पावसाला सुरवात झाल्यापासून संपूर्ण शहरातील वीजपुरवठा खंडित होऊन साधारण दीड- दोन तास बंदच असल्याने नागरिकांना अंधारात राहावे लागले. पावसाळा तोंडावर आला आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी येणाऱ्या वादळी वाऱ्यासह मॉन्सूनपूर्व पावसाचे आगमन होत असते. या पार्श्‍वभूमीवर "महावितरण'कडून दरवर्षी मॉन्सूनपूर्व दुरुस्तीची कामे महिनाभर आधीपासून हाती घेण्यात येत असतात. शहरासह परिसरात ही कामे गेल्या महिनाभरापासून सुरू असून, अद्याप ती सुरूच आहेत. मध्यरात्रीनंतर जळगावात मॉन्सूनपूर्व पावसाचे आगमन झाले. काही भागांत तुरळक, तर काही भागांत जोरदार पावसाच्या सरी बरसल्या. मात्र, वादळी वारा नव्हता. तरीही संपूर्ण शहर रात्री अंधारात लोटले गेले होते. साधारण दोन तास वीजपुरवठा खंडित होता. ममुराबाद, शिवाजीनगरात पडले खांब

मध्यरात्रीनंतर झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसादरम्यान वादळी वारा फारसा नव्हता. तरीदेखील जीर्ण झालेले वीजखांब वाकल्याने पुरवठा खंडित झाल्याचा प्रकार घडला. यात शहरातील शिवाजीनगर आणि ग्रामीणमधील ममुराबाद परिसरात 33 केव्ही वीजवाहिनीचे खांब पडल्याने तारा तुटल्या होत्या. परिणामी या वाहिनीवरील जोडण्यात आलेला वीजपुरवठा खंडित झाला होता. "महावितरण'कडून सकाळपासून दुरुस्तीची कामे हाती घेत दुपारी तीनपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला होता. वादळी वाऱ्याची भीती

जिल्ह्यात येत्या तीन दिवसांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्‍यता हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान, "निसर्ग' चक्रीवादळ येण्याचीही शक्‍यता वर्तविण्यात आली असून, या वादळाची भीती "महावितरण'ला निर्माण झाली आहे. या वादळामुळे वीजखांब पडणे तसेच तारा तुटण्याची अधिक शक्‍यता आहे. दुरुस्तीचे 80 टक्‍के काम

शहर व ग्रामीण परिसरात मॉन्सूनपूर्व दुरुस्तीचे काम सुरू असून, आतापर्यंत 80 टक्‍के काम झाले आहे. उर्वरित काम पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे या आठवडाभरात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे "महावितरण'चे कार्यकारी अभियंता संजय तडवी यांनी सांगितले.



Web Title: marathi news jalgaon "Mahavitaran" in the pre-monsoon rains! good not work