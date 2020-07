जळगावातील मार्केटचे ‘मिशन बिगिन’ १४ पासून शक्य ; व्यापाऱ्यांना प्रतीक्षा !

जळगाव : शहरातील व्यापारी संकुले लोकल लॉकडाउन संपल्यानंतर म्हणजे १४ जुलैपासून सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मंगळवारी यासंदर्भात काढलेल्या आदेशान्वये गर्दी टाळण्यासाठीचे नियम पाळून सम-विषम तारखांना मार्केटमधील दुकाने सुरू करण्यासंबंधी स्थानिक प्रशासनाने परवानगी द्यावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची व्यापाऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.

कोरोना संसर्गामुळे २४ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. जळगाव शहरात एप्रिलच्या पंधरवड्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला. जून महिन्यात तो नियंत्रणाबाहेर जाऊन आता जिल्ह्यात साडेचार हजारांवर, तर जळगाव शहरात हजारापेक्षा जास्त रुग्ण आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्हा रेड झोन, तर शहर हॉटस्पॉट बनलेय. त्यामुळे अनलॉकच्या प्रक्रियेतही जळगाव शहरातील संकुलांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. लॉकडाउननंतर निर्णय

अन्य दुकाने सम-विषम तारखांना सुरू करण्यासंबंधी आदेश असताना, व्यापारी संकुलांना मात्र त्यात मुभा दिलेली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. राष्ट्रवादीचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटीलही याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संपर्क साधून आहेत. सध्या शहरात लोकल लॉकडाउन सुरू असून, ते १४ तारखेपर्यंत असेल. त्यात जीवनावश्‍यक वस्तूंनाही बंदी घातली असून, केवळ दूध व मेडिकल, दवाखाने सुरू आहेत. त्यामुळे संकुले सुरू करण्याचा निर्णय १४ तारखेनंतरच होऊ शकतो. मुख्य सचिवांचा आदेश

मार्केट सुरू करण्यासंबंधी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी ७ जुलैस आदेश काढला असून, त्यात व्यापारी संकुलांतही सम-विषम रचनेनुसार दुकाने सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घेण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यासंदर्भात १३ तारखेनंतर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. संकुले खुली करण्यास मान्यता दिली, तर त्याठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून महापालिका प्रशासन, पोलिसांची जबाबदारी वाढणार आहे. सध्या जळगावसह भुसावळ, अमळनेर या कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असलेल्या शहरांमध्ये १३ जुलैपर्यंत पूर्ण टाळेबंदी लागू आहे. मार्केट सुरू करण्याबाबत शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. मात्र, शहरातील स्थिती लक्षात घेऊन १३ तारखेनंतर याबाबत निर्णय घेऊ.

-अभिजित राऊत, जिल्हाधिकारी

