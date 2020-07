नॉनकोविड रुग्णांची आता उपचाराआधी ॲन्टिजेन टेस्ट !

जळगाव ः जिल्हा व तालुकास्तरीय मोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या इतर आजारांच्या रुग्णांची (नॉनकोविड) कोरोना चाचणी करण्यासाठी ॲन्टिजेन किटचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत. कोरोना चाचणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांच्या अहवालास होणारा विलंब पाहता आयसीएमआरने मान्यता दिलेली ॲन्टिजेन किटचा वापर करण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राऊत यांनी यासंदर्भात आदेश काढून खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना संशयित अथवा इतर तातडीचे उपचार, शस्त्रक्रियांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची ॲन्टिजेन किटद्वारे चाचणी केल्यास रुग्णांवर तातडीने उपचार होणे शक्य होणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. जास्त शुल्क नको

या चाचणीसाठी नियमावलीनुसार रुग्णालयांना किट खरेदी करता येणार असून, तशी परवानगीही दिली आहे. मात्र, खरेदी दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, असेही स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात आयएमएसह विविध आरोग्य संघटनांना पत्र दिले आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

