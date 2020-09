जळगाव जिल्ह्यात आज ८२४ जण कोरोना आजारातून झाले बरे

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचा वेग कायम असला तरी आज नवे बाधित रुग्णांच्या संख्यानूसार कोरोनातून मुक्त होवून घरी गेलेल्या रुग्णांसख्या बऱयापैकी आहे. आज ही नव्याने ८६२ रुग्ण बाधित आढळून आले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या ३८ हजारांवर पोहोचली आहे, तर दिवसभरात ८२४ रुग्णे बरे झाले आहे. तर १४ रुग्णांचा मृत्यू झाला.



जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाची प्रसार अधिक वाढत असून परिस्थीती स्थिती बिकट होत आहे. रोज रुग्ण संख्येत रुग्ण वाढत असल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणे सोबत इतर यंत्रणांची देखील चांगलाच कस लागत आहे. आजच्या नव्या ८६२ रुग्णांसह एकूण संख्या ३८ हजार १६९ झाली असून, बरे झालेल्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. आज अखेर जिल्ह्यातील २७ हजार २११ रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या २४ तासांत १४ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे एकूण बळींचा आकडा ९६० झाला असून, हे प्रमाण २.५२ टक्के आहे. आज मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये २६ वर्षाचा तरुण व ४२ वर्षाचे दोन तरुणासह उर्वरित सर्व रुग्ण ५० वर्षांवरील आहेत.

जळगावात उद्रेक सुरूच

शनिवारी प्राप्त अहवालानुसार गेल्या २४ तासांत जळगाव शहरात कोरोना बाधितांचा उद्रेक सुरूच असून आज आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये सर्वाधिक २७७ रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे जळगाव शहर कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ बनले आहे. अन्य ठिकाणी आढळलेले रुग्ण

जळगाव शहर- २७७, जळगाव ग्रामीण- ४६, भुसावळ- ७१, अमळनेर- ३३ चोपडा- ५५, पाचोरा- ३१, भडगाव- ३०, धरणगाव- ३६, यावल- २२, एरंडोल ३५, जामनेर- २६, रावेर- १५, पारोळा- ७९, चाळीसगाव- ६१ मुक्ताईनगर- १७, बोदवड- ०५ अन्य जिल्ह्यातील- २३.





Web Title: marathi news jalgaon number of corona patients who went home after being relieved of the comforting corona is good