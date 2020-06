"ऑनलाइन शिक्षणा" चा उडतोय बोजवारा..नवीन उपशिक्षणाधिकारी पदभरतीसाठी दिरंगाई 

अमळनेर ः राज्य शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेले उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपनिरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी आणि तत्सम समकक्ष पदांपैकी ७० टक्के पदे ही रिक्‍त आहेत. परिणामी अनेक विभागात प्रभारीराज सुरू आहे. दुसरीकडे या पदांचे पात्र परीक्षार्थी तीन वर्षापासून सेवेच्या प्रतिक्षेत असून, शासन ही पदे भरण्यास दिरंगाई करत आहे. एकीकडे शासन कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाला महत्व देत आहे. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शासन ही पदे भरण्यास दिरंगाई का करीत आहे ? असा सवाल ही उपस्थित केला जात आहे. परीक्षेचा निकाल लागून तीन वर्षे झाली आहेत. एकीकडे "मॅट'चा पुनर्विलोकनाचा निकाल प्राथमिक शिक्षकांच्या बाजूने लागूनही गेल्या वर्षभरापासून शासन चालढकल करीत आहे. ही पदे त्वरित भरून परीक्षार्थी प्राथमिक शिक्षकांना सामावून घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.



कोरोनाच्या काळात अर्थ विभागाने पदभरतीवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, ज्या १२३ उपशिक्षणाधिकारी व समकक्ष पदासाठी प्राथमिक शिक्षक आग्रही आहेत. त्या भरतीवर शासनाला कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. कारण ही सर्व पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. जे कर्मचारी आधीच शासनाच्या सेवेत कार्यरत आहेत, त्यातुनच ही भरती होणार आहे. मॅटने दोन वेळा निकाल प्राथमिक शिक्षकांच्या बाजूने दिलेला आहे. आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा हीच अपेक्षा.

- नरेंद्रकुमार एच. मदने, परिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षक, अमळनेर. उपशिक्षणाधिकारी गट- ब परीक्षा संदर्भात मॅट (मुंबई) यांनी ४ ऑक्टोबर २०१८ला प्राथमिक शिक्षक हे या पदासाठी पात्र असल्याबाबत निकाल दिला. १ फेब्रुवारी २०१९ला अपीलचा निकाल सुद्धा प्राथमिक शिक्षकांच्या बाजूने लागला आहे. शासनस्तरावर शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी काम करणाऱ्या प्रशासनातील रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे. त्याचा परिणाम सरळ विद्यार्थी गुणवत्तेवर होत आहे. शासनाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अधीन राहावे. मॅट च्या निकालाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

-ओमप्रकाश रतनराव थेटे, याचिकाकर्ता, परिक्षार्थी- प्राथमिक शिक्षक, चाळीसगाव.

कोरोना कालावधीत ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीच्या अंमलबजावणीत उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी हे समन्वयाची भूमिका पार पाडू शकतात. मात्र, त्याच संवर्गाची संपूर्ण राज्यात सामान्यपणे ७० टक्के पदे रिक्त आहे. त्यामुळे शैक्षणिक प्रशासनाच्या उपयुक्ततेवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावनीचे कामकाज प्रभावीत होत नाही. या करिता राज्यशासनाने सदरच्या जागा लवकर भराव्यात.

- मिलिंद पंडीत साळी, परिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षक, एरंडोल सद्यस्थितीत विद्यार्थी व शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तसेच प्रभावी शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय सनियंत्रणासाठी पर्यवेक्षीय तसेच मार्गदर्शक यंत्रणेतील उपशिक्षणाधिकारी,गटशिक्षणाधीकारी व तत्सम पदे खूप मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही पदे तात्काळ भरली गेल्यास देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्याचा प्रथम क्रमांक आल्याशिवाय राहणार नाही. पात्र प्राथमिक शिक्षकांमधून उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत.

-महेंद्र साहेबराव पाटील, परिक्षार्थी- प्राथमिक शिक्षक

धरणगाव.



Web Title: marathi news jalgaon Online Education Delay in recruitment of new Deputy Education Officer