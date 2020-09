जळगाव : जिल्ह्यात दोन कंपन्या ऑक्सिजन सिलिंडरचे उत्पादन करत असून, त्यांना आता कच्चा माल म्हणून लिक्विड ऑक्सिजन मिळत नसल्याने उत्पादनात अडचण येत आहे. आता जिल्ह्यात तिसऱ्या कंपनीलाही उत्पादनासाठी परवाना मिळाल्याने येत्या दोन-तीन दिवसांत तेथेही सिलिंडरचे उत्पादन सुरू होणार आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. संपूर्ण राज्यात हजारोंच्या संख्येने दररोज रुग्ण वाढत असून, जळगाव जिल्ह्यातही तीच स्थिती आहे. कोरोना बाधितांना प्रकृती खालावल्यानंतर कृत्रिम ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे वाढत्या रुग्णसंख्येसोबत ऑक्सिजन लागणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत असून, आता ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडत आहे. जळगाव जिल्ह्यात शिवम ऑक्सिजन व हर्षिता गॅस अशा दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून ऑक्सिजन सिलिंडर पुरवठा केला जातो. रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून या कंपन्यांना उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यावर बंदी घातली. आता या दोन्ही कंपन्या केवळ रुग्णालयांसाठी पुरवठा करत आहेत. लिक्विड ऑक्सिजनची कमतरता

राज्यभरातच कोरोनाचे रुग्ण प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढत झाली आहे. त्या तुलनेत ऑक्सिजन सिलिंडरसाठीचा कच्चा माल असलेल्या लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतोय. जळगाव जिल्ह्यातही ऑक्सिजनच्या मागणीत सात- आठ पट वाढ झाली असून, लिक्विड ऑक्सिजन पुरेसा मिळत नसल्याने क्षमता असूनही पुरेसे सिलिंडर उत्पादन होऊ शकत नाही. तिसऱ्या कंपनीस परवाना

या दोन कंपन्यांव्यतिरिक्त आता तिसऱ्या कंपनीसही ऑक्सिजन सिलिंडर उत्पादनासाठी परवाना देण्यात आला आहे. नुकताच भुसावळ येथील हिंदुस्तान गॅसेस या कंपनीचा परवान्यासाठीचा अर्ज प्राप्त झाला, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणी केली. प्रस्ताव नाशिक कार्यालयात पाठवून मान्यता घेतली आहे. दोन-तीन दिवसांत या कंपनीतूनही सिलिंडर पुरवठा होऊ शकणार आहे. असे होते उत्पादन

लिक्विड ऑक्सिजनवर प्रक्रिया केल्यानंतर पंपद्वारे शुद्ध ऑक्सिजन सिलिंडरमध्ये भरला जातो. पंप सुरु होण्यासाठी बऱ्यापैकी वेळ लागतो. नव्याने पंप कार्यान्वीत करण्यासाठी त्याला थंडही करावे लागते. त्यातही वेळ जातो. तरीदेखील दर तासाला २०-२५ सिलिंडर तयार होतात. उत्पादन अन्‌ मागणी

दररोजचे उत्पादन : २००० सिलिंडर

दररोजची मागणी : १८०० ते २२०० सिलिंडर सध्या ऑक्सिजन सिलिंडरची मागणी सात- आठ पटीने वाढली आहे. त्यादृष्टीने उत्पादनही करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होत असल्याने अडचण येत असून, जिल्हाधिकारी स्वतः ही स्थिती मॉनिटर करीत आहेत.

- नरेंद्र अग्रवाल (शिवम ऑक्सिजन, जळगाव) संपादन- भूषण श्रीखंडे

