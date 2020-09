बापरे बाप अन क्रेन मध्ये साप, विसर्जन ठिकाणी उडाली धावपळ !

जळगाव ः जळगाव शहरात मंगळवारी गणतपी विसर्जन मेहरुण तलाव येथे रात्री उशीरा पर्यंत सुरू होते. परंतू रात्री अकराच्या सुमारास मोठ्या मुर्त्या विसर्जित करण्यासाठी आणलेल्या क्रेन मध्ये मोठा सर्प जातांना एकाने बघितल. आणि विसर्जण ठिकाणी बापरे बाप क्रेन मध्ये साप म्हणाला विसर्जण स्थळी एकच धावपळ उडाल्याने गोंधळ उडाला. वन्यजीव संस्थेची पथत गणेश घाटावर उपस्थित असल्याचे लगेच सर्प मित्रांनी या बिनविषारी सर्पाला विस मिनीटाच्या मेहनतीनंतर सुरक्षीत बाहेर काढले आणि मग सगळ्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. अनंत चतुर्दशी च्या दिवशी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय अंतर्गत वन्यजीव संस्थेची जीवरक्षक, आणि ग्रीन सोल्जर टीम दरवर्षी उपस्थित राहत असते यात संस्थेचे पट्टीचे पोहणारे , प्रशिक्षित स्कुबा डायव्हर ,सर्पमित्र, रक्तदाते, सहभागी होत असतात या वेळी देखील संस्थेचे 10 सर्पमित्र, 5 स्कुबा डायव्हर, 10 पट्टीचे पोहणारे, 10 ग्रीन सोल्जर निर्माल्य संकलना साठी असे 35 स्वयंसेवक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशाने सकाळी 10 वाजे पासून मनपा अग्निशमन पथका सोबत तैनात होते. दिवसभरात संस्थेच्या जीवरक्षक टीम ने मनपा जीवरक्षक दला सोबत तलावात ,काठावर कुठे दुर्दैवी घटना घडणार नाही तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना स्वतः विसर्जन करण्यास रोखण्यासाठी पेट्रोलिंग केली जीवरक्षक लोगो असलेल्या पांढऱ्या ड्रेसकोड मध्ये उपस्थित जीवरक्षकांची भेट घेऊन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले, मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त संतोष वाहूळे, मुख्यलेखाधिकारी कपिल पवार, यांनी संस्थेचे कार्य जाणून घेतले व कोणताही मोबदला न घेता करत असलेल्या कार्याचे कौतुक करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या अन तस्कर जातीचा निघाला साप रात्री अकराला मोठ्या मुर्त्यांसाठी आणलेली क्रेन मध्ये मोठा साप गेल्याचे एकाने बघितले. धापळ होताच मनपा कर्मचाऱ्यांनी वन्संयजीव संस्स्थेच्या पथकाला माहिती दिली. पथकातील सुरेंद्र नारखेडे, अमन गुजर तात्काळ दाखल होत सापाचा क्रेन मध्ये शोध घेतला. एका टायरमध्ये हा तस्कर जातीचा बिनविषारी सर्प क्रेन मध्ये लपून असल्याचा आढळून आले. या सपार्ला 20 मिनिटात सुरक्षित रित्या बाहेर काढून या सर्पाचे प्राण वाचवण्यात आले. सदर सर्पाला कोणतीही इजा नसल्याने लगेच सुरक्षित अधिवासात मुक्त करण्यात आले दिवसभारात तलावात सहा सर्प आढळले वन्यजीव संस्थेच्या सदस्य दिवसभर मेहरुण तलाव ठिकाणी विसर्जनासाठी उपस्थित होते. दिवसभरात तालवात वास्तव्य असणारे दिवड जातीचे बिनविषारी 6 सर्प सर्प मित्रांना आढळून आले. या सर्पांचा नागरिकांना किंवा कुणालाच धोका नसल्याने पाण्यातच जाऊ दिले. यांचे पथक होते तैनात

संस्थेतर्फे संस्था अध्यक्ष रवींद्र फालक, बाळकृष्ण देवरे, रवींद्र सोनवणे, योगेश गालफाडे, राहुल सोनवणे, निलेश ढाके, वासुदेव वाढे, अमन गुजर, दिनेश सपकाळे, प्रसाद सोनवणे, ज्ञानेश्वर सपकाळे, जगदीश बैरागी, राजेश सोनवणे, विनोद बुवा, रितेश भोई, दुर्गेश आंबेकर,भरत सपकाळे,कृष्णा दुर्गे, सुरेंद्र नारखेडे, बापू कोळी, आणि कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.

