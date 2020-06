तर कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करू... खासदार खडसेंचा राज्य सरकारला इशारा !

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. याची आम्हाला जाणीव आहे. या बिकट प्रसंगात आम्ही राज्य शासनाच्या बरोबर आहोत. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात अध्यादेश काढावेत. जळगाव ः राज्य शासनाने केळी पीक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाईमध्ये केलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीकविमा योजना सुरू केली. मात्र राज्यशासन शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत असून केळी पीकविमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाईमध्ये बदल न करता पूर्वीप्रमाणेच प्रमाणके लागू करण्याची मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी आज सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. खासदार खडसे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनाकरिता अग्रेसर असून 42 हजार हेक्‍टर क्षेत्र केळी पिकाखाली आहे. शेतकऱ्यांची उपजीविका केळी उत्पादनावर अवलंबून आहे. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या केळी पीक विम्याची 2019- 20 पर्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली. मात्र आता राज्यशासनाने प्रमाणके व नुकसान भरपाईमध्ये बदल केल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. आज किमान 2 ते 3 दिवस जरी तापमानात कमी जादा प्रमाणात बदल झाला. तरीही केळी पीक पूर्णतः खराब होऊन केळीवर गंभीर परिणाम होऊन उत्पादन कमी होते. अगोदरच शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभाव, आजार आणि स्थानिक समस्यांना ग्रासलेला असून शेतकऱ्यांना अनावश्‍यक निकष लावून नुकसान भरपाई न देणे ही बाब योग्य नाही. या निकषात बदल करून पूर्वीप्रमाणेच पीकविमा योजनेचे प्रमाणके आणि खर्च मर्यादा निकष ठेवावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्य सरकारने जर या निकषांमध्ये बदल केला नाही तर कायदेशीर मार्गाने जिल्ह्यात आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशाराही खासदार खडसे यांनी दिला आहे.

यावेळी खासदार रक्षा खडसे यांच्यासह जिल्हा परिषद अध्यक्षा रंजना पाटील, किरण महाजन, राहुल पाटील, सुपडू पाटील, प्रल्हाद पाटील, रामदास पाटील, हेमचंद्र पाटील आदींची उपस्थिती होती. ठिबक सिंचनाबाबत शेतकऱ्यांवर अन्याय

ठिबक सिंचनासाठी केंद्रसरकारने 100 टक्के अनुदान राज्यसरकारला दिले आहे. त्यापैकी केवळ 50 टक्के अनुदान राज्य सरकारने वाटप केले ही बाब अन्यायकारक आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेर्तंगत कापसाचे पैसे मिळालेले नाही. वास्तविक केंद्रसरकारने आपला हिस्सा राज्यसरकारला दिलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या संदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी व शेतकऱ्यांना पैसे मिळावे अशीही मागणी केली आहे.



