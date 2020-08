लाॅकडाऊन नंतर आरटीओ चे उत्पन्न,व्यवहार पूर्वपदावर 

जळगाव : लॉकडाउनचा मोठा फटका महसूल मिळणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला बसला. एप्रिल, मे महिन्यातील या विभागाच्या उत्पन्नाचा आलेख अक्षरश: खाली बसला. मात्र, जून, जुलैमध्ये त्यात सुधारणा होऊन ‘आरटीओ’चे उत्पन्न व व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. २४ मार्चपासून राज्यात व देशात लॉकडाउन सुरू आहे. ऑगस्ट महिना उलटत आला असून, आता कुठे स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. नवनिर्मित आणि धावत्या वाहनांवर अवलंबून असलेल्या राज्य परिवहन विभागाचे वाहन नोंदणी, पसंती क्रमांक, आंतरराज्यीय परवाने यांसह चालक परवाना, दंड आणि विविध करांतून आरटीओ विभागाचे उत्पन्न येते. या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नावर लॉकडाउनमुळे मोठा परिणाम झाला. सण-उत्सवांचे दिवसही त्यात असल्याने मोठा फटका बसला. दोन महिन्यांचे वेतनही या विभागाला मिळालेले नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सप्टेंबरअखेर मुदतवाढ

लॉकडाउन काळात १ फेब्रुवारीनंतर वाहन परवाने, लर्निंग लायसन्स काढलेल्या वाहनधारकांसह विविध परवाने, कागदपत्रांना ३० सप्टेंबरपर्यंत शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. कार्यालयाचे नियमित कामकाज सुरू असून, पोस्टाद्वारे विविध परवाने पाठविण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन अधिकारी श्‍याम लोही यांनी दिली. खर्च, वेतन ‘ब्रेक के बाद’

मार्च महिन्यातील केवळ २० दिवसांचे वेतन मिळाले. एप्रिल-मे महिन्यातही वेतन विलंब होताच जून महिन्याचे वेतन अद्यापही कर्मचारी अधिकाऱ्यांना मिळाले नाही. कार्यालयीन खर्च पूर्णत: थांबविले आहेत. वीजबिल, फोनबिल, इंटरनेट सेवा खंडित होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शासकीय कार्यालयांना पत्र देऊन विनंती करण्यात येत आहे. फ्लाइंग स्कॉडची दंडात्मक कारवाई (कंसात गतवर्षीचा आकडा)

एप्रिल : १ लाख ५२ हजार (२६ लाख)

मे : २८ लाख (५ लाख २१ हजार)

जून : २३ लाख (१२ लाख ७७ हजार)

जुलै : ३१ लाख (२३ लाख) चार महिन्यांचे महसुली उत्पन्न २०१९..........................................२०२० एप्रिल ९ कोटी ७ लाख-------------४४ लाख

मे ९ कोटी १६ लाख---------------९७ लाख

जून ः २६ केाटी ९७ लाख----------६ कोटी १ लाख

जुलै ः ८ केाटी ६१ लाख ३५ हजार------६ कोटी ६० लाख वार्षिक उद्दिष्ट आणि पूर्तता

१३१ कोटी २१ लाख- प्राप्त महसूल १२४ केाटी ९२ लाख संपादन- भूषण श्रीखंडे

