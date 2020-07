रिव्हॉल्वरचा धाक दाखविला... आणि कारागृहाबाहेर आलेल्या दुचाकीस्वार सोबत तिघे कैदी पळाले    

जळगावः जळगाव जिल्हा कारागृहात कैद्यांमध्ये होणाऱ्या हाणामारी, कैद्यांना भेटणाऱयांवर होणारे हल्ले, तसेच कैदी पळून जाणे अशा घटना नित्याचे सुरूच आहे. त्यात आज सकाळी साडेसात वाजता तीन कैद्यांनी सुरक्षा रक्षकांसोबत झटापट त्यांची रिव्हॉल्वर हिसकुन त्यांना धाक दाखवून कारगृहातून पलायन केल्याची घटना घडली. या तिघांना घेण्यासाठी चक्क घटना घडण्यापूर्वी एक दुचाकी स्वार कारगृहाबाहेर थांबलेला होता. त्यामुळे या घटनेमुळे पोलिस प्रशासनात चांगलीच खळबळ उडाली. पुणे येथील सराफ दुकानांवर शस्त्रांचा धाक दाखवून दरोडा टाकल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी सुशील अशोक मगरे (पहूर, ता.जामनेर), गोरव विजय पाटील रा.तांबापुरा, अमळनेर), सागर संजय पाटील (अमळनेर) यांना पकडले होते. त्यात सुशील मगरे हा पोलीस दलातून बडतर्फ झालेला आहे. आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास सुरक्षारक्षकांशी तिघांनी झटापट करून रिव्हॉल्वर हिसकून त्याचा धाक दाखविला. आणि सुरक्षा दरवाज्यातून तिघांनी पलायन केले. ही घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीमती भाग्यश्री नवटके, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बापूराव रोहम, तसेच जिल्हापेठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अकबर पटेल यांच्यासह पोलिस पथक जिल्हा कारागृहात जावून पाहणी केली. तिघांना घेण्यासाठी दुचाकी स्वार तयार

सकाळी साडेसातच्या दरम्यान ही घटना घडली तेव्हा कारागृहाबाहेर लाल रंगाचा टि शर्ट परिधान केलेला एक दुचाकीस्वार तिघांना घेवून जाण्यासाठी उभा होता. तिघे कारागृहाबाहेर येताच चारही एकाच दुचाकीवर बसून तेथून फरार झाले. सिसिटिव्हीत फरार होण्याची घटना कैद

तिन्ही कैद्यांनी पलायन केल्यानंतर पोलिस विभाग खडबडून जागे झाले. आणि त्यानंतर तपास सुरू केला असून कारागृहाबाहेर व मुख्य रस्त्यावरील सिसिटीव्ही फुटेज मध्ये तिघे आरोपी एका दुचाकीस्वार सोबत गाडीवर बसून फरार झाल्याचे दिसून आले. त्या नुसार पोलिस यंत्रणा फरार आरोपीच्या शोध घेत आहे.

Web Title: marathi news jalgaon Three Prisoner abscond from district jail by Fear of revolvers