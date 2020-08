‘अनलॉक’मुळे व्यवसाय सुरू, पण गती नाही! 

जळगाव : ऑगस्टपासून ‘अनलॉक’चा दुसरा टप्पा सुरू झाला. त्यात व्यापारी सकुलांमधील दुकानांना सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. जळगाव शहरातील व्यापारी संकुले सुरू झाली. मात्र, ती तीन दिवसांआड सुरू राहून आठवड्यातून तीन दिवस बंदच असतील. त्यामुळे ज्या दिवशी सुरू राहतील, त्या दिवशी गर्दी वाढण्याची भीती आहेच. शिवाय सुरू-बंदमधील अनियमिततेमुळे वेगळ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जळगाव हे व्यापारी संकुलांचे शहर मानले जाते. लॉकडाउनमध्ये सर्व संकुले ‘लॉक’ झाल्याने हजारो व्यावसायिक अडचणीत आले. सोबतच हजारो तरुणांचे रोजगारही बुडाले. आता ‘अनलॉक’चे टप्पे सुरू झाले. ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात व्यापारी संकुलांमधील दुकाने अटी-शर्तींवर सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तीन दिवस बंदमुळे अडचण

जळगाव शहरात फुले मार्केट, सेंट्रल फुले, व. वा. (गोलाणी) संकुल, गांधी मार्केट, नवे व जुने बी. जे. मार्केट, आंबेडकर मार्केट अशी गाळेसंख्या अधिक असलेली मोठी संकुले आहेत. या प्रमुख संकुलांमधील दुकाने आठवड्यातून चार दिवस सुरू, तीन दिवस बंद राहणार आहेत. दुकाने सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला, तरी अटी-शर्तींमुळे वेगळ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या आहेत समस्या

एकतर बहुतांश दुकानांवर शहरातील व शहरालगतचे भाग, खेड्यातील तरुण कामाला येतात. त्यांना आठवड्यातून चार दिवसच बोलवावे लागेल. पगार मात्र आठवडाभराचा द्यावा लागेल. त्यांचा दिवसनिहाय रोज कापला तर कामगार टिकणार नाहीत. दुसरे कामगार अशा अटीवर काम करणार नाहीत. दिवसाआड चार दिवस सुरू व तीन दिवस दुकाने बंद असल्याने कामातील नियमितपणा विस्कळित होईल. शिवाय, एक दिवस संकुले पूर्णपणे बंद राहिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गर्दी वाढण्याचीही शक्यता आहे. मालमत्ताकर, गाळाभाडे पूर्ण आकारणार

लॉकडाउनमुळे तब्बल साडेचार महिने संकुले बंद होती. आता अनलॉकमध्येही चार दिवस सुरू, तीन दिवस बंद अशी स्थिती राहिल्यास दुकाने सुरू राहण्याचे दिवस वर्षभरात निम्म्यापेक्षा कमी होतील. लॉकडाउनमुळे आधीच व्यवसाय ठप्प आहेत. नव्या धोरणामुळे थोडा दिलासा मिळेल. मात्र, व्यवसाय पूर्वपदावर यायला अद्याप तीन-चार महिने लागतील. अशा स्थितीत महापालिकेच्या संकुलातील गाळेधारकांना मालमत्ता कर व गाळाभाडे पूर्ण वर्षाचे भरावे लागेल. खासगी संकुलांमधील गाळ्यांचा मालमत्ता करही शंभर टक्के भरावा लागणार आहे. दुकाने वर्षातील सहा महिन्यांपेक्षा अधिक दिवस बंद राहणार असताना, हा कर व भाडे पूर्ण कसे भरणार, हा व्यापाऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्‍न आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon Unlock’ starts business but no speed fear of crowds on open day