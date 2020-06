यंदा जळगाव जिल्ह्याला मिळाली पाणीटंचाईपासून मुक्तता! 

जळगाव : जिल्ह्यात 2019 मध्ये 138 टक्के पाऊस झाल्याने यंदा उन्हाळ्यात (2020) जिल्ह्याला पाणीटंचाईपासून मुक्तता मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात किमान दीडशेच्या वर टॅंकर टंचाईग्रस्त गावात सुरू होत असत. यंदा उन्हाळ्यात (मार्च ते मे 2020) एकाही गावात टॅंकर सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर आली नाही. यामुळे यंदाचा उन्हाळा "टॅंकरमुक्त' होता, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जिल्ह्यात 2018 मध्ये 78 टक्केच पाऊस झाला. त्यामानाने 2019 मध्ये 138.4 टक्के पाऊस झाला. जून- जुलैत पाऊस अत्यल्प होता. ऑक्‍टोबरमध्ये (दिवाळीच्या पंधरवड्यात) अतिवृष्टी झाली. नंतरही अनेक दिवस पाऊस सुरू होता. यामुळे पावसाची टक्केवारी वाढली. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी "जलसंधारण'ची कामे झाली होती,याचा एकत्रित परिणाम भूजलपातळीत वाढ झाली. यामुळे विहिरी, तलाव, कूपनलिकांची पातळी उन्हाळ्यातही खूप खोल गेली नाही. जिल्ह्यात 2017-18 मध्ये 145 गावांना 116 टॅंकर, तर 2018-19 मध्ये 62 गावांना 40 टॅंकर सुरू करण्यात आले होते. 2019-20 मध्ये एकाही गावात पाणीटंचाई जाणवली नाही. दृष्टिक्षेपात जळगाव जिल्हा...

* वार्षिक पावसाची सरासरी ः 10525.8 (702.4 मिलिमीटर)

* 2019 मध्ये झालेला पाऊस ः 14581.4 (972.2 मिलिमीटर)

* सरासरीची टक्केवारी ः 138.4 टक्के जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस झाला. सोबतच "जलसंधारण'ची कामे खूप प्रमाणात झाली. याचा परिणाम पाणी वाहून न जाता जमिनीत मुरले. यामुळे जलपातळी उंचावून टंचाईची झळ पोचली नाही. - डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी



