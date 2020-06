कोरोना संशयित निघाल्यावरही कंटेनमेंट झोनचा पडला अधिकाऱ्यांना विसर 

वरणगाव : शहरात कोरोनाचे २२ रूग्ण आढळून आले आहेत. शासनाच्या विविध यंत्रणा कोरोना संदर्भात शहरात काम करीत आहेत. संसर्गावर अद्याप नियंत्रण मिळवता आले नसल्याने नागरिकांमध्ये शंका आहेत. शहरातील रटेशन रोडलगत कोरोनाचा संक्रमीत रुग्ण निघाला. हा भाग सील करून कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करायला हवा होता. याचा पालिकेला विसर पडलेला दिसतो. शहराची लोकसंख्या सुमारे ५० हजारावर आहे. शहरात कोरोनाने उन्माद घातला असून अद्याप रुग्ण संक्रमीत झाले आहेत. १५ रुग्णांनी उपचार घेतले तर पाच रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. यात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. काही रूग्णांचे स्वॅब घेऊन तपासणीला पाठवले आहेत. अशी भयावह परिस्थिती असताना येथील नगरपरिषेचे अधिकारी मात्र परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अपयशी ठरत आहेत. शहरात तहसीलदारांनी तीन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. शहरात नागरिक स्वयंघोषित बंद पाळत आहेत. रेल्वे स्टेशन रोडलगतच्या भागात नेहमीच बाजारासारखी परिस्थिती असते. याच भागात कोरोना संसर्गाचा संक्रमीत रुग्ण आढळून आलेला आहे. रुग्ण आढळल्या ठिकाणी शासनाच्या निर्णयानुसार २०० मीटरपर्यंतचा भाग कंरेनमेंट झोन जाहीर करून तो भाग पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सील करावा जेणेकरून या भागात बाहेरील कोणी येऊ नये किंवा त्या भागातून कोणीही बाहेर जाऊ नये, तहसीलदारांनी निवड केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी व पोलिस अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना करूनही पालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहेत मात्र नगरपरिषदेचे अधिकारी असेच दुर्लक्ष करतील तर नागरिकांच्या सुरक्षचे काय? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत असून वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. शासन नियमानुसार संसर्ग झालेल्या रुग्णाच्या घरांजवळून २०० मीटर पर्यंत कंटेनमेंट झोन निर्माण करून सील करणे गरजेचे असते. परिस्थितीनुसार व समोर राज्य मार्ग असल्याने शहरातील रेल्वे स्टेशन रोडलगत अत्यावश्यक साहित्य विक्रीचे दुकाने आहेत. त्याकरीता नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या घरांसमोरीलच भाग कंटेनमेंट झोन म्हणून सील केला आहे. ्श्‍यामकुमार गोसावी

मुख्याधिकारी वरणगाव नगरपरिषद

Web Title: marathi news varangaon corpration officer Forget the fallen officers of the containment zone