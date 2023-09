By

Ganeshotsav 2023 : स्वीडनमध्ये यंदा पहिल्यांदाच ढोलताशांचा गजर झाला. त्याला औचित्य ठरलेय गणपती विसर्जनाचे. तेथील मराठी कुटुंबीयांनी स्थापन केलेल्या गणेशाचे गुरुवारी (ता. २८) विसर्जन झाले. त्यानिमित्त मराठमोळ्या ढोलताशांच्या गजरात गणरायाला निरोप देण्यात आला.

स्वीडनमधील या पहिल्याच ‘स्वराज ढोलताशा पथका’च्या परफॉर्मन्सला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. (Marathmola drummers sound in Sweden Response to Swaraj Pathak of Marathi families Ganeshotsav 2023)

स्वराज पथक स्थापन

स्वीडनमध्ये गणेश मंदिर असून, त्या मंदिरासह गणेश विसर्जनाच्या निमित्ताने पहिल्याच परफॉर्मन्सला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला.

स्टॉकहोममधील ढोलताशा पथकाचे संस्थापक अभिनय सरकटे आणि गोथेनबर्गमध्ये (मूळ पुण्यातील रहिवासी) प्रणाली मानकर यांच्या पुढाकारातून एकत्रितपणे ‘स्वराज्य ढोलताशा पथक’ स्थापन केले आहे.

सलग दोन तास परफॉर्मन्स

गणेश विसर्जनानिमित्त पथकाने सलग दोन तास धमाकेदार परफॉर्मन्स केला. भाविकांनी प्रतिसाद देत ‘बाप्पा मोरया’च्या गजरात, ढोलताशांच्या तालावर ठेका धरला.

स्वीडिश ध्वजाच्या निळ्या आणि पिवळ्या रंगांची छटा असलेल्या पथकाच्या खास पेहरावाने स्वीडिश भूमीवर भारतीय परंपरेचा सुंदर अनुभव दिला.

"आमच्या पथकाचा प्रवास आताकुठे सुरू झाला आहे. सातासमुद्रापार आम्ही आमच्या सांस्कृतिक समृद्धीचा प्रसार करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. परदेशात भारतीय सण-उत्सव परंपरा जपण्याचा प्रयत्न आहे."- प्रणाली मानकर