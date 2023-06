Jalgaon Crime News : लिंबुच्या शेतात पिकवला चक्क गांजा; पोलिसांची कारवाई

Jalgaon News : पारंपरिक शेती परवडत नाही म्हणून गांजाची शेती करण्याची परवानगी द्यावी, अशी उपरोधिक मागणी यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

बहाळ (ता. चाळीसगाव) येथील एका पठ्ठ्याने चक्क लिंबूच्या बागेतच गांजाची शेती पिकविली आहे. थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १२८ झाडे लावल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले असून या शेतकऱ्याच्या हातात पोलिसांच्या बेड्या पडल्या आहेत. (Marijuana grown in lemon fields Police action on Suspect 128 trees destroyed in Bihar Shivar Jalgaon New)

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विष्णू आव्हाड बहाळ (ता. चाळीसगाव) शिवारात गांजाची शेती केली जात असल्याची गुप्त माहिती मिळाली.

त्यानुसार, श्री. आव्हाड यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेत, मिळालेल्या माहितीनुसार, बहाळ येथे धडक देत, गांजाची शेती करण्याचा प्रकार उघडकीस आणला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बहाळ शिवारातील कैलास लुकडू बेलदार (वय ६१) यांनी गट क्रमांक ९४९ मधील लिंबूंच्या शेतामध्ये तब्बल १२८ गांजाची झाडे लावलेली मिळून आली.

शेतात पथक दाखल

पोलिसांनी शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी सातच्या सुमारास छापा टाकून कैलास बेलदार यांच्या लिंबूंच्या शेतात छुप्या पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यात बंदी असलेल्या व मानवी शरीरास अपायकारक असलेला गांजा ताब्यात घेतला.

शेतकऱ्याने त्याच्या आर्थिक हितासाठी बेकायदेशीरपणे लागवड करून सुमारे २ लाख ५ हजार ७०० रुपये किमतीचा २० किलो ५७० ग्रॅम वजनाचा ओला गांजा साठवून ठेवल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो चार प्लास्टिक गोण्यांमध्ये भरुन पोलिसांनी जप्त करुन पोलिस ठाण्यात आणला.

याप्रकरणी मेहुणबारे पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी सुदर्शन घुले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कैलास बेलदार यांच्या विरोधात गुंगीकारक औषधी व द्रव्य व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५ च्या कलम ८ (ब), २० अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

गांजाची शेती केली उद्‌ध्वस्त

बहाळ (ता. चाळीसगाव) येथील शिवारात गांजाची शेती उद्ध्वस्त करण्यात मेहुणबारे पोलिसांना यश आले आहे.

ही कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, सहायक पोलिस अधीक्षक अभयसिंग देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक विष्णू आव्हाड, उपनिरीक्षक प्रकाश चव्हाणके, प्रताप मथुरे, अन्वर तडवी, कमलेश राजपूत, हनुमंता वाघोरे, मंडळाधिकारी प्रवीण पवार, तलाठी संजय चव्हाण आदींनी केली.

दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी श्री. आव्हाड यांनी गांजा ओढणाऱ्यांवर कारवाई केली होती. या भागात अजून कुठेही छुप्या मार्गाने गांजाची शेती केली जात असल्यास पोलिसांना कळवावे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, असे श्री. आव्हाड यांनी सांगितले.