Jalgaon News : एक वर्षाच्या मुलाला घेऊन विवाहिता बेपत्ता

Jalgaon News : रामेश्वर कॉलनीत आईकडे आलेली २२ वर्षीय विवाहिता आपल्या एक वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन बेपत्ता झाली आहे. (married woman has gone missing with her one year old son jalgaon news)

भाग्यश्री रवींद्र महाले (वय २२) आणि मुलगा यश (वय १, रा. कसगाव हिंगोणे, ता. भडगाव), असे बेपत्ता झालेल्यांची नावे आहेत. भाग्यश्री आपल्या १ वर्षाचा मुलगा यश याला घेऊन जळगावातील रामेश्वर कॉलनीत राहणारी आई पूनम कोळी यांच्याकडे आली होती.

बुधवारी (ता. ३) सकाळी दहाला भाग्यश्री मुलगा यश याला घेऊन घरात कुणाला काहीही न सांगता बेपत्ता झाली. तिच्या आईने नातेवाईक व मैत्रिणींकडे शोध घेतला. मात्र, कुठेही तिची माहिती मिळाली नाही.

अखेर गुरुवारी (ता. ५) पूनम कोळी यांनी एमआयडीसी ठाण्यात धाव घेऊन माहिती दिली. त्यावरून हरविल्याची नोंद झाली असून, हवालदार महेंद्रसिंग पाटील तपास करीत आहेत.