Railway UTS App : रेल्वेतर्फे ‘यूटीएस’ ॲपचा मेगाड्राईव्ह मोहीम सुरू

Railway UTS App : भुसावळ रेल्वे विभागाने यूटीएस ॲप (अनरिझर्व्ह तिकीट सिस्टिम)ची जनजागृतीसाठी मेगाड्राईव्ह अभियान सुरू केले आहे.

पीआरएस आरक्षित तिकिटात भुसावळ विभागाला जवळपास ८० टक्के ऑनलाइन तिकीट असलेले प्रवासी आढळले. फक्त २० टक्के प्रवाशांनी फिजिकल विंडो तिकीट घेतले. यूटीएस अनारक्षित तिकीटमध्ये फक्त दोन टक्के ऑनलाइन तिकीट आहे. (Megadrive campaign of UTS app started by Railways jalgaon news)

यूटीएस मोबाईल ॲप प्रवाशांना तिकीट खरेदी करण्यासाठी तिकिटांच्या रांगेत उभे राहण्याचा वेळ वाचविण्यात मदत करेल. त्यामुळे प्रवाशांचा तिकीटविरहित प्रवासही कमी होईल, रेल्वेचा महसूल वाढत आहे.

या मेगाड्राईव्हच्या माध्यमातून आम्ही हे ॲप त्यांच्या मोबाईलमध्ये, विविध स्थानकांवर आणि विविध शाळा, महाविद्यालयांमध्ये डाउनलोड करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. या अभियानात एकूण पाच अधिकारी सहभागी झाले होते.

एकूण ३० संघांत शंभर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. एकूण २३ प्रमुख स्थानकांवर ही मोहीम सुरू आहे. दहा पॅसेंजर ट्रेनमध्ये व नऊ शाळा, महाविद्यालयांत जनजागृती केली जात आहे. या ॲपबद्दल सात हजार २० प्रवाशांना समुपदेशन केले, तर तीन हजार ८१५ प्रवाशांनी मोबाईलमध्ये यूटीएस ॲप डाउनलोड केले आहे.