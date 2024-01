Anil Patil News : पुढच्या पन्नास पिढ्यांसाठी 5 वर्षे संयम ठेवा : मंत्री अनिल पाटील

Anil Patil News : आपल्या पुढच्या पन्नास पिढयांचा विचार करायचा असेल तर पाच ते सहा वर्षे संयम ठेवा. तालुक्याचा विकास आणि तापी प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरच मी मोकळा श्वास घेईल असे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज येथे केले.

पाडळसरे धरणाला त्यांनी तालुक्यातील जनतेसह आज भेट देत सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली व अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली,त्यावेळी ते बोलत होते. (Minister Anil Patil statement of Patience for 5 years for next 50 generations jalgaon news )