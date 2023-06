By

Sakal Exclusive : राज्य शासन एकीकडे प्रत्येक विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट शिक्षणाच्या बोंबा ठोकत आहे आणि दुसरीकडे अनुदानित शाळांना अतिरिक्त तुकड्या वाढवून देण्यास साफ नकार देतेयं.

शाळांची विनाअनुदानित स्तरावर तुकड्या वाढवण्याची तयारी असतानाही त्यांना परवानगी मिळत नसल्याने अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला असल्याची स्थिती आहे. (Minority schools were denied admission due to number of students exceeded capacity jalgaon news)

जळगाव शहरातील बहुतांश शैक्षणिक संस्थाच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा लोंढा वाढला आहे, तर काही शाळांमध्ये पटसंख्या पूर्णत्वास आली आहे. एकेका तुकडीत शंभराहून अधिक विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत असून, या विद्यार्थ्यांना शाळांकडून प्रवेश नाकारण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिक्षणाचा हक्क कायद्यान्वये राज्य शासनातर्फे प्रत्येक विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट शिक्षणाची घोषणा होऊन ‘आरटीई’ योजना अंमलात आणली गेली. अल्पसंख्याक शाळा या योजनेत मोडत नाहीत. चांगल्या शिक्षणाची आस ठेवून विद्यार्थी व पालकांकडून मोजक्याच शाळांना पसंती असते. मात्र, अशा शाळांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थीसंख्या असल्याने या शाळांमध्ये आता प्रवेश नाकारला जात आहे.

शहरातील इकरा संस्थेच्या माध्यमिक विद्यालयात अशीच परिस्थिती उद्‌भवली असून, इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या तुकड्यांमध्ये जवळपास पाचशेच्यावर अतिरिक्त विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत असल्याचे समजते. या विद्यार्थ्यांना दुसरीकडे प्रवेश घेण्याच्या सूचना दिल्या असून, गेल्या १५ दिवसांपासून या विद्यार्थ्यांची प्रवेश निश्‍चिती होत नसल्याने पालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

प्रवेशासाठी हाणामाऱ्या

शाळेत प्रवेशासाठी पहाटे चारपासून पालकांनी रांगा लावूनही त्यांच्या पाल्यास प्रतिक्षा यादीत नंबर लागल्याने पालक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. वशिला वापरून, विनवण्या करूनही प्रवेश मिळत नसल्याने आता शाळांमध्ये पालकांचे शिक्षक आणि संस्थाचालकांशी भांडणे होऊ लागली आहेत.

अनुदानित तुकड्यांनाही नकार

इकरा शिक्षण संस्थेतर्फे जानेवारी २०२३ मध्ये शिक्षण विभागाकडे अतिरिक्त तुकड्यांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला होता. प्रस्तावावर मंत्रालयात शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या दालनात बैठकही झाली.

मात्र, शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार अतिरिक्त तुकड्यांची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली. परिणामी, शासन अनुदानित शाळांना तुकड्या देत नसेल, तर विनाअनुदानित तत्त्वावर तुकड्या चालवण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी संस्थेकडून करण्यात आली. मात्र, त्यासही शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट नकार दिला.

संस्थांना १ लाखाचा दंड-शिक्षा

अकोला येथील एका शिक्षण संस्थेने अतिरिक्त तुकड्या सुरू करून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. शासनाने त्यांना परवानगी दिली. मात्र, नंतर धोरणच बदलून टाकले असून, अनुदानित तर सोडाच मात्र आता विनाअनुदानित तुकड्याही चालवता येणार नाहीत. क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त पटसंख्या आढळल्यास संबंधित शिक्षण संस्थेस जागेवर एक लाखांचा दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.

पटसंख्येनुसार शिक्षक मिळेना...

आरटीई कायद्यांतर्गत संचमान्यता (स्टाफ शेड्यूल्ड)ची घोषणा केली. २०१० पासून पटसंख्येनुसार मंजूर शिक्षकांची भरतीच होत नसल्याने तो प्रश्न वेगळाच शिक्षणसंस्था चालकांना सतावत आहे. एकीकडे बेरोजगार शिक्षकांचे लोंढे वाढत असताना, शाळाना अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता दिली जात नाही. परिणामी, एकीकडे बेरोजगार शिक्षक तर दुसरीकडे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची संख्या (इकरा मध्यमिक)

इयत्ता.........तुकडी--मंजूर पटसंख्या----अतिरिक्त विद्यार्थी

पाचवी..........२.......३०...…………८०

सहावी...........२.......३५..................८२

सातवी...........२.......३५..................८५

आठवी...........२.......३५..................८३

नववी............२......४०..................८३

दहावी..........२......४०...................६०

अतिरिक्त विद्यार्थी एकूण-४७३

"गेल्या १० वर्षांपासून या परिस्थितीशी दोन हात करीत आहोत. या वर्षी मात्र स्थिती विदारक आहे. आमच्याच शाळेची नाही, तर जळगाव शहरातील सर्वच शाळांमध्ये अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. गेल्या १० वर्षांत लोकसंख्या वाढली, विद्यार्थी वाढले. मात्र, शाळा त्याच असून, त्या शाळांच्या तुकड्यांची संख्याही तीच आहे." -डॉ. हारुन बशीर, प्राचार्य, इकरा विद्यालय

"एकीकडे शासनाकडून मोफत दर्जेदार शिक्षणाची घोषणा होते, तर दुसरीकडे शिक्षकांच्या भरत्या होत नाहीत. अनुदानित शाळांना तुकड्या वाढवून दिल्या जात नाहीत, म्हणून आम्ही आमच्या पातळीवर तुकड्या चालविण्याची तयारी दर्शविली असताना, कारवाईचे भूत मानगुटीवर बसले आहे." -अब्दुल करीम सालार, अध्यक्ष, इकरा शैक्षणिक संस्था