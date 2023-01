By

चाळीसगाव : भाडेकरू असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेच्या राष्ट्रीय कन्या विद्यालयाची जागा माझ्या मालकीची असलेल्या ‘सुप्रिनो’ कंपनीनेच विकत घेतलेली आहे, असे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कृषिभूषण अरुण निकम यांनी त्यांच्या कार्यालयात ‘विकास’ पॅनलच्या भूमिकेसंदर्भात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार चव्हाण बोलत होते. राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेची निवडणूक रविवारी (ता. ८) होत असून, त्यामध्ये ‘सुप्रिनो’चा विषय निघाल्याने भूमिका मांडणे आवश्‍यक आहे. (MLA Mangesh Chavan Statement about National Board of Education land in press meet jalgaon news)

भाडेकरू म्हणून ताब्यात असलेली संस्थेची जागा मी आमदार नसताना १९१८ मध्ये घेतलेली आहे. सुरेशदादा जैन हे जागेचे मालक आहेत, तर संस्था भाडेकरी आहे, संस्थेच्या अनेक पिढ्या संपल्या असत्या तरी ती जागा संस्थेच्या नावावर कधीही झाली नसती किंवा स्वतः जागा घेऊ शकली नसती.

तसेच संस्थेच्या ताब्यात चार एकर जागा असल्याचा आरोप ज्यांनी केला आहे, त्यांनी मला पुरावे द्यावेत, सिद्ध करून दाखवावेत. त्यातील मी अर्धी जागा संस्थेला द्यायला तयार आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.

संस्थेच्या राजकारणात मला पडायचे नव्हते, परंतु माझ्यावर राजकीयदृष्ट्या आरोप होत होते. त्यामुळे मला यांच्या पत्रकार परिषदेत खुलासा करावा लागला. ज्यांनी संस्थेला एक इंच जागा दिली नाही, त्यांनी आम्हाला ज्ञान पाजू नये, असाही आरोप त्यांनी केला.

य. ना. चव्हाण (नाना) यांनी जी जागा सानेगुरुजी कथामालेतून संस्थेच्या शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून गोळा केलेल्या पैशातून स्वतःच्या नावावर खरेदी केलेली आहे, ती चव्हाण कुटुंबीयांनी संस्थेच्या नावावर खरेदी करून दाखवावी, असेही आवाहन केले आणि संस्थेच्या सभासदांची दिशाभूल होईल, असे वक्तव्य करू नये, असेही ते म्हणाले.

मी ज्या जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत, त्या गैरमार्गाने घेतलेल्या नाहीत. राज्यात एक हजार कोटींच्या जमिनी घेण्याची माझी तयारी आहे. या प्रकरणात खासदार उन्मेष पाटील यांचे कुठेही नाव नाही. त्यामुळे त्यांचा काही संबंध नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

विकास पॅनलचे प्रमुख अरुण निकम यांनी त्यांच्या गेल्या सात वर्षांमध्ये संस्थेच्या विकासाचा आढावा सांगितला व पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. याप्रसंगी विकास पॅनलचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते.

