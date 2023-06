Jalgaon News : मान्सून लांबला, पालेभाज्या कडाडल्या; दरात वाढ

Jalgaon News : मृग नक्षत्र सुरू होऊन बारा दिवस होऊनही पावसाच्या सरी कोसळत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट दैनंदिन लागणाऱ्या भाजीपाल्यावर झाला आहे. बाजारात सध्या पालेभाज्यांचे दर पन्नाशीच्यावर पोहोचले आहेत.

हिरवी मिरची ८० रुपये किलो झाली असून लोणच्यासाठी लागणारा लाल लसूण दोनशे रुपये तर आद्रक १८० रुपये किलो दराने ग्राहकांना खरेदी करावे लागत आहे.(Monsoon lengthened leafy vegetables become hike Increase in prices of okra brinjal green chillies in parola Jalgaon News)

पावसाने डोळे वटारल्याने येथील बाजारात सध्या विक्रीला येणारा भाजीपाला बाहेरगावाहून आयात होत आहे.

जेवणात वापरली जाणारी कोथंबिर १४० रुपये किलो दराने विकली जात आहे. आज शहरातील भाजीपाला बाजारात फेरफटका मारला फुलकोबी ६० ते ७० रुपये, पत्ता कोबी ३० ते ४० रुपये, भेंडी ६० ते ८० रुपये, बटाटे २० ते २५ रुपये, टमाटे ६० ते ८० रुपये, चवळीच्या शेंगा ६० ते ८० रुपये, शेवग्याच्या शेंगा ६० ते ८० रुपये, मेथीची भाजी ७० रुपये, गिलके, दोडके, वांगी, गवार ६० ते ८० रुपये या दराने विकले जात असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, पाऊस आणखीन लांबला तर हिरव्या पालेभाज्यांचे दर आणखीन काही प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाण्याअभावी उत्पादन कमी

सध्या तालुक्यात पाण्याची पातळी कमालीची खाली गेली आहे. अनेक विहिरींनी तळ गाठण्यास सुरवात केल्याने भाजीपाली उत्पादीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. पाण्याअभावी पाहिजे तसा भाजीपाला उत्पादीत होत नाही. परिणामी, येथील बाजारपेठेत तालुक्यातील खेड्यापाड्यातून उत्पादीत होणाऱ्या भाजीपाल्याची आवक जवळपास बंदच झाली आहे.

सोयाबीन तेल दरात वाढ

सध्या घरोघरी लोणचे टाकण्यास सुरवात झाली असून बाजारातून खाद्य तेलाला मागणी वाढली आहे. मागील आठवड्यात सोयाबीन तेलाचे दर कमी झाले होते. आता त्यात पुन्हा तीन ते पाच रुपयांनी वाढ झाली असून सध्या सोयाबीन तेल १०५ ते ११० रुपये दराने विकले जात आहे. पाऊस झाल्यानंतर तेलाचे दर आणखीन वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. लोणच्यासाठी लागणारे मसाल्याच्या इतर साहित्यांच्या दरात देखील काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.