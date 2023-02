Motivational story : चाळीसगाच्या तरुणाचा झेंडा सातसमुद्रापार

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : परदेशात जावून आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा रोवत खानदेशातील अनेक तरुणांनी आपल्या गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे.

चाळीसगावचे रहिवासी तथा माजी नगरसेवक विजयसिंग पाटील यांचे सुपुत्र विनोद पाटील यांची बँक ऑफ अमेरिका येथे वरिष्ठ व्यवस्थापकपदी (सिनियर मॅनेजर) नियुक्त झाली असून, त्यांनी अमेरिकेत चाळीसगाव तालुक्याचे नाव सातासमुद्रपार पोचविले आहे.

महत्त्वाच्या अशा अमेरिकेच्या बँकेतील पदावर नियुक्ती झाल्याबद्दल विनोद पाटील यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. (Motivational Story Vinod Patil son of Chalisgaon has been appointed to senior position in a bank in America Jalgaon News)

चाळीसगावचे माजी नगरसेवक विजयसिंग पाटील यांचे सुपूत्र विनोद पाटील यांची बँक ऑफ अमेरिका येथे सिनियर मॅनेजरपदी नियुक्ती झाली. ते सहा फेब्रुवारीला पदभार स्वीकारणार आहेत.

विनोद पाटील हे मेहनती असून, त्यांनी पुणे विद्यापीठातून बीई कॉम्प्युटर ही पदवी मिळविल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेतील विद्यापीठात निवड झाली होती. अमेरिकेत एसएस ही पदवी मिळाल्यानंतर त्यांची बँक ऑफ अमेरिका येथे निवड झाली होती. आपल्या स्वताच्या परिश्रमावर त्यांनी मॅनेजर या पदापर्यंत प्रवास केला आहे.

सामाजिक कार्याची आवड

विनोद पाटील हे अमेरिकेतील महाराष्ट्र मंडळाच्या विविध उपक्रमात सहभागी होतात. तेथील मराठी लोकांसाठी महाराष्ट्र मंडळामार्फत विशेष मदत तसेच विविध उपक्रम राबविले जातात. महाराष्ट्रातील सण व उत्सव या मंडळाच्यावतीने मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. या कामात त्यांचा मोठा पुढाकार असतो.

आई, वडिलांची प्रेरणा

या यशाबद्दल पत्नी अपूर्वाचे सहकार्य नेहमी लाभत असल्याचे पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. या यशामागे आई, वडिलांबरोबर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या प्रेरणेमुळे मी हे यश प्राप्त करू शकलो.

चाळीसगाव तालुक्यात पर्यायाने खानदेशचा झेंडा विनोद पाटील यांनी अमेरिकेत फडकावला आहे. चाळीसगावच्या या सुपुत्राने चाळीसगाव शहराचे नाव हे सातासमुद्र पार करीत गगनभरारी घेत तालुक्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे.

