जळगाव : महापालिकेने शहरातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील हुशार विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी, बारावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्याची योजना आखली. मात्र, ‘विद्यार्थी जास्त आणि निधी मात्र’, अशा कात्रीत ही योजना अडकली असून, वाढीव निधीसाठी पुन्हा आता महासभेला विनंती करण्यात येणार आहे.

जळगाव शहरातील पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारकांच्या इयत्ता दहावी व बारावीत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्यता देण्याबाबत महापालिकेच्या महासभेत १५ डिसेंबर २०२१ ला एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. (Muncipal Corporation Plan give Economical Help to Economically weak Student But Student Count Big Funding Short Jalgaon News)

यात दहावीच्या मुलांना दहा हजार रुपये, तर बारावीतील मुलांना १५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्यता देण्याबाबत निर्णय झाला. यासाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अटही घालण्यात आली. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात आली. योजना जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी जाहिरात देण्यात आली. त्यात केवळ एक अर्ज आला. मेहरूणमधील दहावीच्या मुलीला दहा हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले.

आगामी २०२२-२३ या वर्षासाठी या योजनेची जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात आले आणि या वर्षी अर्जांचा अक्षरश: पाऊस पडला. तब्बल अडीच हजारापर्यंत अर्ज आले. त्यात शहरातील ग्रामीण भागातील लोकांनीही अर्ज केले. महापालिकेने नियमानुसार अर्जांची छाननी केली. शहरी भागासाठी ही योजना असल्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्ज रद्द करण्यात आले.

तरीही या वर्षी अर्ज अधिक आल्याचे दिसून आले. दहावीत ७५ टक्के मिळविणारे तब्बल ९३३ अर्ज, तर बारावीत ७५ टक्के गुण मिळविणारे २२८ पात्र अर्ज आले आहेत. एकूण १,१६१ विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. विद्यार्थीसंख्येनुसार पुरस्काराची रक्कम १ कोटी २७ लाख ५० हजार रुपये होत आहे.

मात्र, महिला बालकल्याण विभागाकडे एकूण १५ योजना राबविण्यासाठी वर्षाचा केवळ दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतो आणि केवळ एका योजनेत सव्वा कोटीची रक्कम खर्च झाल्यास इतर योजना राबविणार कशा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील हुशार विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची ही योजना रखडली आहे. आता वाढीव निधीसाठी पुन्हा ही योजना महासभेकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महासभेने वाढीव निधीला मंजुरी दिली तरच ही योजना पुढे सुरू राहील, अन्यथा ही योजना बंद होण्याचा धोका आहे. महासभेतील सदस्यांवरच आता या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. शहरातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी नगरसेवक निधी वाढविण्याचा निर्णय घेतील का, हे महासभेतच दिसून येईल.

