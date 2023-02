By

जळगाव : महापालिका आयुक्तपदी डॉ. विद्या गायकवाड यांची पुन्हा नियुक्ती झाली आहे. याबाबतचे आदेश शासनाच्य नगरविकास विभागाने शुक्रवारी (ता. ३) काढले. सायंकाळी सातला त्यांनी महापालिकेत येऊन पुन्हा पदभार स्वीकारला.

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांची २९ नोव्हेंबर २०२२ ला बदली झाली होती. त्या बदलीला त्यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. त्यावर फेब्रुवारीमध्ये निकाल जाहीर झाला होता. यात ‘मॅट’ने त्यांचा बदली आदेश रद्द करून त्यांची पुन्हा आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला होता.

मात्र, आयुक्त देवीदास पवार व राज्य शासनाला निकालाविरुद्ध अपीलात जाण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली होती. मात्र, शासनाने अपीलात न जाता नियुक्तीचा आदेश काढल्यास डॅा. गायकवाड पदभार घेतील, असेही आदेशात नमूद केले होते. (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad sitting Received order of Government Assumed immediate charge in evening Jalgaon News)

शासनाचा नियुक्तीचा आदेश

शासनाच्या नगरविकास विभागाने शुक्रवारी उपसचिव प्रियांका कुळकर्णी- छापवाले यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढला आहे. त्यात म्हटले आहे, की मुख्याधिकारी ‘अ’ गट श्रेणीच्या संवर्गातील देवीदास पवार यांची संदर्भ एकमधील जळगाव महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करून श्रीमती विद्या गायकवाड यांना नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ठेवले होते.

‘मॅट’ने बदली आदेश रद्द केले. न्यायाधीकरणाचे आदेश विचारात घेऊन प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३६ नुसार जळगाव महापालिका आयुक्तपदावर श्रीमती विद्या गायकवाड यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. श्रीमती विद्या गायकवाड यांनी जळगाव महापालिका आयुक्तपदाचा कारभार स्वीकारावा व शासनास अनुपालन अहवाल सादर करावा.

सायंकाळी स्वीकारला पदभार

शासनाचा अध्यादेश प्राप्त होताच डॉ. विद्या गायकवाड सायंकाळी महापालिकेत आल्या. तेराव्या मजल्यावरील दालनात त्यांनी पदभार घेतला. विद्यमान आयुक्त देवीदास पवार हजर नसल्यामुळे त्यांनी एकतर्फी पदभार घेतला. या वेळी अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेला तब्बल दोन महिन्यांनी नियमित आयुक्त मिळाले आहेत. शिवाय आता पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिताही शिथिल झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील दोन महिन्यांपासून थांबलेली विकासकामे पुन्हा सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे.

"शहरातील प्रलंबीत प्रश्‍न मार्गी लावू. रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू करण्यात येतील. पार्किंग झोन त्वरित करण्यात येईल, तसेच फुले मार्केटच्या अतिक्रमणाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येईल."

-डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका, जळगाव

