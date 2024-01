Jalgaon Municipality News: ट्रक टर्मिनन्ससाठी महापालिकेतर्फे नवीन जागेचा शोध; जुने आरक्षण हटविले

Jalgaon Municipality News : महामार्गावरील दूरदर्शन केंद्राजवळील ट्रक टर्मिनन्सच्या जागेचे आरक्षण हटविण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी विकास आराखड्यांतर्गत योजना करण्यात येत आहे.

ट्रक टर्मिनन्ससाठी आता नवीन जागेचा शोध घेण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली. मुळातच, कोणाचीही हरकत नसताना तब्बल साडेनऊ हेक्टर जागेवरील आरक्षण कसे हटविण्यात आले याबाबतचे प्रश्‍नचिन्ह आहे.(Municipal Corporation seeks new site for truck terminus in jalgaon news)