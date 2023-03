Shop Transfer Fees : महापालिकेने गाळे हस्तातंरण फी वाढ रद्द करावी; व्यापाऱ्यांची मागणी

जळगाव : व्यापारी संकुलात कोणत्याही सुविधा नाहीत. मात्र, महापालिकेने गाळे हस्तातंरण फीमध्ये वाढ केली आहे.

ती त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी गोलाणी संकुलातील (Golani complex) गाळेधारकांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिकेचे उपायुक्त गणेश चाटे यांना निवेदन दिले आहे. (Municipal Corporation should cancel increase in shop transfer fee Demand of traders in Golani complex jalgaon news)

यापूर्वी गाळा हस्तातंरण फी पहिला, दुसरा व तिसरा मजल्यानुसार २२ ते २५ हजार रुपयापर्यंत होती. मात्र, महापालिकेने २०१३ पासून गाळा हस्तांतरण बंद केले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यावर कार्यवाही न करता महापालिका गाळाधारकांना नोटिसा देऊन, जप्तीचा धाक दाखवून मोठ्या हस्तांतरण फीच्या रकमेची मागणी करीत आहे.

व्यापाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. महापालिकेने कायदेशीर कराराप्रमाणे विचार करावा. ती ठरलेल्या भाड्यानुसार चारपट न करता, दुप्पट करावी. महापालिका व गाळाधारक यांच्यात झालेल्या करारनाम्यानुसार घरपट्टीची आकारणी होऊन, गाळ्याचे बेसमेंट व मेझनाईन फ्लोअर घरपट्टीपासून मुक्त करावे व नवीन सुधारित योग्य रकमेची नवीन बिलाची आकारणी करावी, अशाही मागण्या गाळेधारकांनी केल्या आहेत, तसेच संकुलात साफसफाईच्या सुविधा द्याव्यात, अशीही मागणी केली आहे.

या वेळी अनिल सांखला, अविनाश साळवे, आनंद पांडे, हर्शल नाथ, सुहास जोशी, सचिन छाजेड उपस्थित होते.

"गोलाणी व्यापारी संकुलातील असुविधांबाबत महापालिका ऍक्शन प्लॅन लवकरच तयार करणार आहे. हस्तांतरण कर ठराव केल्यानुसारच भरावे लागतील. त्यानुसार ग्राऊंड फ्लोअरसाठी १५ टक्के व त्यावरील सर्वच फ्लोअरला १० टक्केच कर आकारणी करण्यात आली आहे." -गणेश चाटे, उपायुक्त, महापालिका