Jalgaon : पार्किंगच्या जागेतील दुकाने हटविण्यास ‘खो'

जळगाव : नेहरू चौक ते टॉवर चौक रस्त्यावरील इमारतीच्या बांधकामात तळमजल्यावर पार्किंगच्या जागेवर दुकाने असलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेने जारी केले, मात्र त्याला महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रोखले आहे. ही कारवाई रोखणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण? व त्यांचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

दुसरीकडे मात्र रस्त्यावर वाहन लावल्यास नागरिकांवर कारवाई केली जात आहे. मग पार्किंग नसलेल्या इमारतीवर कारवाई का रोखली जात आहे? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे. (Municipal officials stopped action with verbal order No to remove shops from parking lot Jalgaon latest marathi news)

जळगाव शहरात मुख्य रस्त्यावर अनेक इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, मात्र कोणत्याही ठिकाणी पार्किंगची सुविधा नाही, त्यामुळे त्या इमारतीतील दुकानदारांच्या तसेच त्या ठिकाणी खरेदी करण्यास येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने रस्त्यावरच लावण्यात येतात. वाहतूक विभागाला अचानक जाग आल्यास रस्त्यावर लावण्यात आलेली वाहने उचलून नेण्याची कारवाई होते.

इमारतीबाहेर पार्किंगला जागा नाही, रस्त्यावर वाहने लावल्यास पोलिसांची कारवाई, असा त्रास सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. शहरातील अनेक खासगी व्यापारी संकुलाच्या इमारतीनी पार्किंगची जागा दाखवून त्या ठिकाणी दुकाने काढली आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता.

नेहरू चौक ते टॉवर चौक सर्वेक्षण

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने काही महिन्यापूर्वी शहरातील इमारतीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रारंभिक तत्वावर नेहरू चौक ते टॉवर चौक भागातील इमारतींचे सर्वेक्षण केले होते. खासगी व्यापारी संकुलाच्या इमारती उभ्या करताना पार्किंग दाखविण्यात आले होते.

मात्र कालांतराने याच पार्किंगच्या जागी दुकाने बांधून त्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करण्यात आला, तसेच काही इमारतींच्या मालकांनी आपल्या दुकानाच्यासमोर दहा फूट जागा सोडल्याचे दाखवून पार्किंग केल्याचे दाखविले होते. मात्र तेही त्यांनी बांधून घेतले त्यामुळे त्या ठिकाणी पार्किंगची सुविधाच नसल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले.

३० इमारतींना नोटीस २८ वर कारवाई

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नेहरू चौक ते टॉवर चौक रस्त्यावरील ३० इमारतींना याबाबत नोटीस बजावली होती, पार्किंगच्या जागेवर आपण दुकाने का काढले याबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचे त्यांना कळविले होते. मात्र ३० पैकी दोन इमारतीच्या मालकांनीच कागदपत्रे सादर केले होते.

उर्वरित २८ खासगी संकुल इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश नगररचना विभागाने सुनावणीअंती दिले होते. यात या इमारतीच्या तळमजल्यावर (बेसमेंट) मधील अतिक्रमित दुकाने पाडून त्या ठिकाणीची जागा पार्किंगसाठी मोकळी करण्याचे आदेश दिले होते.

अतिक्रमण विभागाला आदेश पण...

नगररचना विभागाने नेहरू चौक ते टॉवर चौक रस्त्यावरील २८ इमारतीतील तळमजल्यावरील दुकाने पाडण्याची कारवाई करण्याबाबत ‘स-कारण’आदेश अतिक्रमण विभागाला देण्याची तयारी सुरू केली होती, मात्र ते टाइप करीत असतानाच महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला कोणत्याही लेखी आदेशाशिवाय ‘स्टे’ दिला. आणि कारवाईचे प्रकरण तेथेच थांबले.

कारवाईला पदाधिकाऱ्यांचा खोडा

प्रशासन कारवाई करीत असताना पदाधिकाऱ्यांनी त्याला खोडा घातला, मात्र हे आदेश कोणी दिले? तोंडी आदेशावर प्रशासनाने कारवाई का थांबविली? ही कारवाई रोखण्यामागे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचा हेतू काय? जर अशा कारवाया कोणत्याही ठरावाशिवाय परस्पर थांबविल्या जात असतील तर महासभेला अर्थ काय? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

