Jalgaon News : पावसाळा संपला, जनतेचा रोष वाढतोय, रस्त्याची कामे करा; मक्तेदारांना आदेश

Jalgaon News : शहरातील रस्त्यांची अवस्था खराब असल्यामुळे नागरिकांची रोष वाढतो आहे. आता पावसाळा संपला आहे. त्यामुळे रस्त्याची कामे त्वरीत सुरू करा, असे पत्र महापालिकेतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येणार आहे. तसेच, महापालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी मक्तेदारांना कळविण्यात येणार आहे.

शहरात सर्वात महत्वाची समस्या काय असेल? तर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांची..! सर्वच भागातील रस्ते खराब झाले आहेत. कामासाठी निधी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी कामे होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागही कामाबाबत दिरंगाई करीत असल्याचे दिसून येत आहे. पावसाळा असल्यामुळे कामे होत नसल्याची कारणे देण्यात येत होती. मात्र आता पावसाळा संपला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता कामे सुरू होण्याची प्रतिक्षा आहे.

नागरिकांचा रोष, आंदोलन

शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. रस्त्याची कामे सुरू त्वरीत करून खड्ड्यांपासून सुटका करा या मागणीसाठी आता नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही करीत आहेत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे नुकतेच शिवाजीनगर येथे छत्रपती उड्डाणपूलाजवळ रस्त्याच्या कामासाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यांनी कामासाठी थेट आमदार भोळे यांनाच घेरावा घातला होता. आमदार भोळे यांनीही तातडीने काम सुरू करण्याची ग्वाही दिली होती.

आयुक्तांनी दिले आदेश

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत असलेल्या संतापाची व आंदोलनाची दखल घेतली आहे.

शहरातील काही रस्ते शासनाच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. त्यांनी तातडीने काम सुरू करावे, असे त्यांना पत्र देण्यात येणार आहे.

पावसाळा संपला, जनतेत संताप व्यक्त होत आहे, आतातरी त्वरीत कामे सुरू करा असे पत्र या विभागाला देण्यात येणार आहे. तसेच, महापालिकेतर्फे शहरातील रस्त्याची कामे सुरू आहेत. काही मक्तेदारांनी रस्त्याच्या कामावर एक लेअर टाकला आहे. काहींचे सीलकोट बाकी आहेत. त्यांनाही रस्त्याची कामे पूर्ण करण्याबाबत पत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शहरातील रस्त्याची कामे वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

"शहरातील काही रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होत आहेत. त्यामुळे शहरातील कामे लवकर करण्याचे त्यांना पत्र देण्यात येणार आहे. तर महापालिकेतर्फे करण्यात येत असलेल्या कामाबाबत मक्तेदारांनाही काम सुरू करण्याबाबत पत्र देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत." -चंद्रकांत सोनगिरे, शहर अभियंता, महापालिका, जळगाव