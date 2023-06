Ashadhi Ekadashi Bakri Eid : कुऱ्हा काकोड्यात आषाढीला कुर्बानी न करण्याचा निर्णय

By

Ashadhi Ekadashi Bakri Eid : आषाढी एकादशी आणि बकरी ईद यंदा एकाच दिवशी येते आहे. (Muslim brothers decision not to offer Qurbani on Bakra Eid ashadhi ekadashi jalgaon news)

या पार्श्वभूमीवर कुऱ्हा काकोडा येथील मुस्लिम समाजबांधवांनी या दिवशी कुर्बानी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंच डाॅ. बी. सी. महाजन हे दरवर्षी इथे आषाढीला प्रतिपंढरपूर साकारत असतात.

आरास पाहण्यासाठी संपूर्ण कुऱ्हा परिसरातील हजारो विठ्ठलभक्त दर्शनासाठी येतात. या सोहळ्यात मुस्लिम बांधवांचाही सहभाग असतो. दरम्यान, येथील मुस्लिम समाजबांधवांनी आषाढी एकादशीचे पावित्र्य राखून बकरी ईदच्या दिवशी होणारी कुर्बानी रद्द केली आहे.

सरपंच डॉ. बी. सी. महाजन यांच्याशी मुस्लिम समाजबांधवांनी चर्चा करून कुर्बानी रद्दचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

यावेळी सरपंच डॉ. महाजन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून त्यांचा सत्कार केला. या वेळी सय्यद भिकन बाबा, सैफुल्ला ठेकेदार, जलील मास्टर, ग्रामपंचायत सदस्य कदीरशाह खुदुशा, शेख सोनू शेख इरफान, शेख रफिक शेख इब्राहिम, सय्यद बाउद्दीन सय्यद गयासोद्दीन, अब्दुल हाफिज अब्दुल जिलानी, सय्यद रऊफ सय्यद आदी उपस्थित होते.