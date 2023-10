Nana Patole News : भाजपला जातव्यवस्थाच संपुष्टात आणायचीय : नाना पटोले

By

Nana Patole News : भाजपला जातव्यवस्थाच संपुष्टात आणावयाची आहे. त्यामुळेच त्यांनी आरक्षणावरून राज्यात जातीजातीत वाद निर्माण केले आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जळगाव येथे शनिवारी (ता. २८) केला.

जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या कोळी समाज बांधवांच्या आंदोलनाला त्यांनी भेट दिली. (Nana Patole statement of BJP wants to end caste system jalgaon news)

त्यांच्यासमवेत माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते. कोळी समाजाला सरसकट जातप्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी कोळी समाज बांधवांतर्फे जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात २० दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे.

या उपोषणाला भेट दिल्यानंतर कोळी समाजबांधवांना संबोधताना ते म्हणाले, की कोळी समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्यात येत होते, ते या भाजप सरकारने बंद केले. ते का बंद केले, याची जनतेला माहिती द्यावी.

राज्य व केंद्रातील सरकार संविधानविरोधी असून, या सरकारने आर्थिक व शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात आणले आहे. देशात जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण दिले जाते. मात्र सरकारने जनगणनाच केलेली नाही. त्यामुळे आता जनगणनाही सरकारने बंद केल्याचे दिसत आहे. जर जनगणनाच झाली नाही. तर आरक्षण संपुष्टात येईल.

आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे मराठा, धनगर, कोळी समाज तसेच आदिवासी समाजच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत सरकार कोणताही विचार करण्यास तयार नाही. हे सरकार फक्त वल्गना करीत आहे. जातीजातीत भांडण लावत आहे.

याच माध्यमातून त्यांना जातव्यवस्थाच संपुष्टात आणून गरीब-श्रीमंत या दोनच जाती ठेवायच्या आहेत. त्यातूनच गरिबांना अधिक गरीब व श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्याची सरकारची खेळी आहे. परंतु आपण समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.

तब्बल १९ दिवसांपासून कोळी समाजबांधव बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. मात्र त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. कोळी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न आपण शासनाकडे मांडणार असून, विधिमंडळातही आवाज उठविणार आहोत.