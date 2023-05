Jalgaon News : नशिराबादला नवीन वैभव प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

नशिराबाद येथे तब्बल १५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच मंत्री पाटील यांच्या हस्ते कामांना सुरवात होणार आहे.

मंत्री पाटील यांनी नशिराबादचा कायापालट करून दाखवू, असे दिलेले अभिवचन ते कोट्यावधी रुपयांची विकासकमे मंजूर करून हे वचनपूर्ती पूर्ण करीत आहेत. (Nashirabad gets new glory strive to Minister Patil Approval for works worth 15 crores Jalgaon News)

१५ कोटींच्या मंजूर निधीतून शहराच्या विविध भागांमध्ये रस्ता कॉंक्रिटीकरण, पेव्हर ब्लॉक, गटारी, स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानला सुरक्षा भिंती, रस्त्यांना जोडणारे लहान पूल, सामाजिक सभागृह, उद्यांनाचा विकास, रस्त्यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करणे आदी कामांचा समावेश आहे.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नशिराबादला नगरपरिषद झाल्यापासून दीड वर्षात डीपीडीसी व नगरविकासच्या माध्यमातून एकूण २९ कोटींचे विकासकामे मंजूर केली आहेत. काही कामे प्रगतिपथावर आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नशिराबादच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामस्थांनी मंत्री पाटील यांचा सत्कार करून आभार मानले.

माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, तत्कालीन सरपंच विकास पाटील, उपसरपंच कीर्तिकांत चौबे, शहरप्रमुख विकास धनगर, युवासेनेचे चेतन बऱ्हाटे, चंद्रकांत भोळे, कैलास नेरकर, पिंटूशेठ पाटील आदी उपस्थित होते.