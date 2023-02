Jalgaon News : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स

जळगाव : जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण थेट दिल्लीपर्यंत गेले आहे. आदिवासींची जमीन बेकायदेशीरपणे विकल्याची तक्रार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहेत.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी ३ फेब्रुवारीस आयोगाच्या मुख्यालयात हजर व्हावे, असे समन्समध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणात १८४ एकर जमिनीची छाननी करण्यात येत आहे. याप्रकरणी आदेश देऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलाही कृती आराखडा सादर न केल्याने त्यांना समन्स बजावले आहेत. (National Commission for Scheduled Tribes summons to District Collectors Tribal land misappropriation case Order to appear before commission on February 3 Jalgaon News)

आदिवासींच्या जमिनींबाबत तक्रारदाराने गेल्या वर्षी आयोगाला निवेदन दिले होते. त्यात बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आणि तेथे राहणाऱ्या आदिवासींची आर्थिक फसवणूक करून खासगी कंपन्या आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करीत आहेत, असा आरोप केला होता.

याप्रकरणी एससीएसटीने जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ डिसेंबरला नोटीस बजावली होती. १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून या नोटिशीला अद्याप कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.

कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी मित्तल यांना समन्स बजावले आहेत. आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्यासमोर येत्या शुक्रवारी (ता. ३) हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहेत.

शिरसोली गावात गेल्या कित्येक दशकांपासून राहत असलेल्या भिल समाजातील नागरिकांच्या जमिनी खासगी कंपन्यांनी अवैध खरेदी केल्याचा आरोप आयोगाला दिलेल्या तक्रारीतून केला आहे. २००९ मध्ये काही जणांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महसूल आणि वन विभागाकडे अर्ज करून जमीन विक्रीसाठी मंजुरी मागितली होती. या प्रकरणी कुठलीही पडताळणी न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी जमीन विक्रीची मंजुरी दिली.

नंतर ही जमीन खासगी कंपन्यांना विकली गेली. ज्या आदिवासींच्या जमिनी विकल्या गेल्या, त्यांना नोकरी, अधिकच्या पैशांचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी जमिनी देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

जवळपास तीस आदिवासींना दिलेले आश्‍वासन कंपन्यांनी पाळले नाही, शेतीही करता येणार नाही, अशा जमिनी त्यांना दिल्या गेल्या आणि आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले. यामुळे याप्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आदिवासी आपल्याच जमिनीपासून दुरावले असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी कुठलीही कारवाई न झाल्याने अखेर आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी शिवाय कुठलाही पर्याय राहिला नाही, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

