National Lok Adalat: राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 12 हजारांवर प्रकरणे; जिल्ह्यासह तालुक्यांच्या ठिकाणी आयोजन

National People Court : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकील संघातर्फे शनिवारी (ता.९) सकाळी साडेनऊला जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालत होईल.

त्यामध्ये १२ हजार ७८२ प्रलंबित आणि ३२ हजार ७९० वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश एस. पी. सय्यद यांनी ही माहिती दिली. (National Lok Adalat 12 thousand cases will be kept jalgaon news)