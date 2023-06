Jalgaon News : वृक्षारोपणाकडे दुर्लक्ष; महामार्ग ‘रूक्ष’

Jalgaon News : विकास येतो तर तो बऱ्याचदा नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करूनच येतो, असा अनुभव आहे. महामार्गांचे जाळे विस्तीर्ण होत असताना, जळगाव शहरातील महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले.

त्यात अनेक वृक्ष तोडले. मात्र, नव्याने लावलेल्या वृक्षांची निगा न राखल्याने महामार्ग ‘रुक्ष’ होऊन गेलांय. ज्या एजन्सीने काम केले, त्या कंत्राटदाराने त्याकडे दुर्लक्षच केले, पण महामार्ग प्राधिकरणही त्याबाबत उदासीन आहे. (Neglect of Tree plantation Highway dull without trees farce of planting trees on both sides of road Indifference to survival Jalgaon News)

अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय मार्गी लागला. केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी विशेष बाब म्हणून या रस्त्याचे चौपदरीकरण मंजूर केले आणि त्यासाठी ७० कोटींचा निधी मंजूर करत हे काम तडीस नेले. २०१९ मध्ये सुरू इाालेले हे काम २०२२ मध्ये पूर्ण होऊन खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतचा सात किलोमीटरच्या चौपदरीकरणाचा टप्पा अखेर पूर्ण झाला.

चारशे झाडांवर ‘कुऱ्हाड’

महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम होत असताना, तेव्हाच्या महामार्गालगत असलेली अतिक्रमणे काढण्यात आली. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडेही मोठ्या प्रमाणात तोडण्यात आली.

जवळपास चारशेहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्यात आली. कोणत्याही रस्त्याचे काम हाती घेताना त्यासाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या दहापट झाडी लावण्याचा नियम भारतीय महामार्ग प्राधिकरणाने केला आहे. त्याबाबत स्वत: मंत्री गडकरी गंभीर आहेत. मात्र, जळगावात महामार्ग करताना चारशे झाडी तोडल्यानंतर तेवढीही झाडे लावण्यात आलेली नाहीत.

लावली, ती जगवली नाही

महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करीत असताना, जितके वृक्ष तोडण्यात आले, त्या बदल्यात अत्यल्प झाडे लावण्यात आली. प्रत्यक्षात जी झाडे लावली ती जगविण्यासाठी फारसे गांभीर्यने प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही.

महामार्गावर खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतच्या टप्प्यात अवघ्या काही ठिकाणी १०-१५ वृक्ष जगल्याचे दिसते. काही ठिकाणी झाडे जगलीच नाहीत. काही ठिकाणी वृक्षांना संरक्षक जाळी लावली नसल्याने ती गुरांनी नष्ट केल्याचे चित्र आहे.

आता वृक्षारोपण आवश्‍यक

महामार्ग विकसित करताना त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार एजन्सीची असते. जळगावातील महामार्गाचे काम झांडू कन्स्ट्रक्शनने केले. त्या एजन्सीने हव्या त्या प्रमाणात झाडे लावलीच नाहीत.

दुर्दैवाने महामार्ग ओसाड झाला. आता पावसाळा होण्याआधी महामार्ग प्राधिकरणाने ही जबाबदारी कंत्राटदारावर सोपवून वृक्षारोपण करून घ्यावे, वृक्षप्रेमी संघटनांनी त्यात योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.

