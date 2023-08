Accident News : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष्यांच्या पुतण्याचा मृत्यू

By

Accident News : पिंप्री बुद्रुक (ता. एरंडोल) येथील सुनील ऊर्फ भय्या प्रदीप पाटील यांचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेने वराड गावाजवळ बुधवारी (ता. ९) दुपारी अपघातात मृत्यू झाला. (Nephew of BJP former taluka president dies in accident jalgaon accident news)

ते भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष एस. आर. पाटील यांचे पुतणे होत. अपघातासंदर्भात अद्याप पोलिस ठाण्यात कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल झालेला नाही.

पिंपरी बुद्रुकहून प्रदीप रामचंद्र पाटील मुलासह सकाळी साडेनऊच्या सुमारास फवारणी औषधी घेण्यासाठी दुचाकीने जळगावला निघाले होते.

रस्त्यात अज्ञात वाहनाने त्यांना धडक दिली. घरापासून तीन किलोमीटरवर वराड गावाजवळ मागून येणाऱ्या वाहनाने त्यांच्या दुचाकीलाला दहा ते बारा फूट फरफटत नेले.

यात गंभीर जखमी झाल्याने सुनील पाटील यांचा मृत्यू झाला. अपघात पाहताच लोकांनी गर्दी केली, सुनील पाटील यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. सुनील पाटील घरातील कर्तेपुरुष होते. सुनील ऊर्फ भय्या पाटील यांच्यामागे मुलगी, मुलगा, आई-वडील असा परिवार आहे.