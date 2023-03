Jalgaon News : शिवकॉलनीत पुन्हा नवी कार फोडली

जळगाव : शिवकॉलनीत दोन महिन्यांपूर्वीच एक नवीन कार फोडली होती. या घटनेनंतर पुन्हा एक प्रकार समोर आला असून, घराबाहेर उभ्या कारवर दगडफेक करून नुकसान करण्यात आले. (new car was broken into again in Shiv Colony jalgaon news)

शिवकॉलनीत प्रदीप पंढरीनाथ राणे कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. डिसेंबर महिन्यात त्यांनी नवीन कार खरेदी केली. १६ फेब्रुवारीला सायंकाळी त्यांनी त्यांची कार घराजवळील मोकळ्या जागेत उभी केली होती.

१७ फेब्रुवारीला रात्री दहाला त्यांना घराबाहेर मोठा आवाज आला. त्यानंतर त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात त्यांच्या कारजवळून काही मुले पळताना दिसून आले. संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यावर एक दुचाकीस्वार तरुण इतर मुलांना इशारे करून काही तरी सांगताना दिसत होता.

त्यानंतर इतर मुलांनी दगड उचलून कारला फेकून मारल्याचे दिसून आले. अखेर राणे यांनी कारची पाहणी केल्यावर त्यांना मागील काच फुटलेली, तर पार्किंग कॅमेरा व डिक्कीचा लॉक तुटलेला आढळून आला. चौकशी केल्यावर त्या सहाही मुलांचे नावही समोर आली आहेत. याबाबत राणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक संजय सपकाळे तपास करीत आहेत.