Jalgaon NMU Admission : ‘उमवि’ अंतर्गत प्रवेशासाठी मुदतवाढ

By

Jalgaon NMU Admission : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, परिसंस्था व प्रशाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील प्रवेशासाठी १० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. ( NMU Admission deadline for admission has been extended till August 10 Jalgaon news)

या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्याचा कालावधी ३१ जुलैपर्यंत होता. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्याचे राहून गेल्यामुळे त्यांनी महाविद्यालयांमध्ये जाऊन प्रवेशासाठी प्राचार्यांकडे विनंती केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिकहित लक्षात घेऊन प्रवेशासाठी आता १० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे.