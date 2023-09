Jalgaon News : महापालिकेच्या महासभेची आशा मावळली; प्रशासकीय राजवटीसाठी उरले अवघे 4 दिवस

Jalgaon News : महापालिकेच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कालावधी संपण्यास केवळ चार दिवस उरले आहेत. त्यामुळे आता या महिन्यातील शेवटची महासभा होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. महापालिका स्थापनेनंतर प्रथमच वेळेत निवडणूका न होवून प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे.

जळगाव महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक १ ऑगस्ट २०१८ला झाली होती. त्यावेळी जळगाव महापालिकेत इतिहास घडून भारतीय जनता पक्षाचे तब्बल ५७ नगरसेवक निवडून आले होते.

तर विरोधी शिवसेनेचे केवळ १५ व एमआयएमचे चार नगरसेवक निवडून आले. त्यांनी प्रथमच जळगाव महापालिकेत प्रवेश केला होता. (no last General Assembly this month in jalgaon municipality news)

महापालिकेवर असलेली सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता खालसा झाली होती. कोणतीही आघाडी न करता फक्त भाजपचे महापौर म्हणून आमदार भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळे यांची निवड करण्यात आली.

तर, उपमहापौरपदी डॉ. अश्‍वीन सोनवणे यांची निवड करण्यात आली. वर्षभरानंतर भाजपने महापौर व उपमहापौर बदलले. महापौरपदी भारती कैलास सोनवणे यांची, तर उपमहापौरपदी सुनील खडके यांची निवड करण्यात आली. कोरोना काळात महापौर सौ. सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात चांगले कार्य झाले.

अन्‌ शिवसेनेची सत्ता आली….

अडीच वर्षानंतर महापौर व उपहापौरपदाची निवडूक लागली. या वेळी महापौरपद खुल्या गटातील महिलांसाठी, तर उपमहपौरपदही खुल्या गटासाठी होते. महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने ही दोन्ही पदे त्यांच्याकडेच राहतील, असे वाटत असतानाच भाजपमधून तब्बल २७ नगरसेवक बाहेर पडले.

एमआयएमच्या नगरसेवकांनीही शिवसेनेला साथ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकेत सत्तांतर होवून महापौरपदी शिवसेनेच्या जयश्री महाजन यांची, तर उपमहापौरपदी भाजपतून बाहेर पडलेले कुलभूषण पाटील यांची निवड करण्यात आली.

प्रथमच प्रशासकीय राजवट

जळगाव महापालिका २००३ मध्ये अस्तित्वात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मुखर्जी पहिले शासननियुक्त प्रभारी आयुक्त झाले होते. २००५ मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वजनिक निवडणूक झाली. त्यानंतर पुढे सर्व निवडणूका वेळेवर घेण्यात आल्या.

परंतु, यावेळी सर्वत्रच निवडणूका पुढे ढकलण्यात येत आहेत. १७ सप्टेबरला नगरसेवकांची मुदत पूर्ण होत आहे. सोमवार (ता. १८)पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू होईल. विद्यमान आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याकडे प्रशासक म्हणून कार्यभार जाण्याची शक्यता आहे.

अनोखी ठरली ही अडीच वर्षे

नवीन महापौर व उपमहापौर निवड झाल्यानंतर महापालिकेत सर्व काही अनोखे ठरले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात कुठेही नाही, असे जळगाव महापालिकेत घडले. शिवसेनेच्या महापौरपदी जयश्री महाजन, तर विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांचे पती शिवसेनेचे सुनील महाजन विराजमान झाले. त्यातून, एकाच पक्षाचे पती-पत्नी महापौर व विरोधी पक्षनेता होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना.

गटनेत्यांच्या निवडीचा वाद न्यायालयात व विभागीय आयुक्ताकडे प्रलंबीत असल्याने गटनेता निवडच झाली नाही. त्यामुळे या ठिकाणी स्थायी समिती अस्तिवातच आली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती सभा अस्तीत्वात नसलेली ही पहिली महापालिका ठरली. तर महापालिकेत भाजप विरोधी पक्ष असूनही त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही, हीसुद्धा राज्यात प्रथमच अनोखी घटना ठरली आहे.