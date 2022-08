जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या १६ ऑगस्टपासून पावसाने ओढ दिली आहे. यामुळे दमट वातावरण तयार झाले आहे. सोबतच खरिप पिकांच्या वाढीसाठी पावसाची नितांत गरज असताना पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांच्या उत्पादनात तीस ते चाळीस टक्के घटीची शक्यता वर्तविली आहे. (no Rainfall from 13 days Due to lack of rain dry season crops began to wither jalgaon Latest Marathi News)

यंदा उडीद, मुगाचे अतिशय कमी उत्पादन हाती आले आहे. उशिराने पेरण्या केलेल्यांच्या उडीद, मुगाला फुलोर लागला आहे. तर कोरडवाहू कपाशीलाही बोंड येवू लागले आहेत. तेरा ते पंधरा दिवसांपासून पावसाच्या ओढीने जमिनीला भेगा पडल्या आहेत. पिकांना पाणी मिळत नसल्याने पिके कोमेजू लागली आहेत.

तर काही ठिकाणी पिके पिवळी पडू लागली आहे. उघडीपीच्या काळात शेतकऱ्यांनी पिकांमधील तण काढून त्यांना खते, कीटकनाशकांची फवारणी केली आहे. यामुळे पिकांना फुलोर आला आहे. आता फुलोर जाऊन शेंगा लागून त्यात दाणे भरण्याचा काळ आहे. यासाठी पिकांना पाण्याची गरज आहे. पोळा सण उत्साहात साजरा झाला. मात्र पोळ्याला पाऊस झाला नाही. एकीकडे पिके परिपक्व होत असताना दुसरीकडे पाउस नसल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे सावट आहे.

कपाशीचा ११० टक्के पेरा

गत हंगामात कपाशीला मिळाला ९ ते १३ हजारांचा दर पहाता यंदा शेतकऱ्यांनी कापूस लागवड ११० टक्क्यांपर्यंत गेली असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. बागायतदार शेतकऱ्यांच्या कपाशीला बोंडे येऊन त्यातून कापूस बाहेर येण्याची स्थिती आहे. दुसरीकडे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या कपाशीला अजून पावसाअभावी बोंडेच आलेली नाहीत. आगामी गणेशोत्सवात दमदार पाऊस झाला तर हंगाम चांगला येईल. मात्र अतिपाउसही नुकसानकारक ठरू शकतो, असे शेतकरी सांगतात.

"खरिप पिकांना आता पावसाची गरज आहे. ज्यांच्याकडे पाणी देण्याची सोय आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या विहिरी, तळ्याचे पाणी पिकांना द्यावे. पाऊस येईल त्याची आशा करूया या, मात्र हातात येणारे पीक पाणी देवून वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करावा."

- संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.

