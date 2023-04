Mahavir Jayanti 2023 : वरघोडा शोभायात्रेने वेधले लक्ष; महावीर जयंतीनिमित्त विविध कार्यकम

जळगाव : शासनपती श्रमण भगवान महावीर स्वामी यांच्या २६२२ व्या जन्म कल्याणाक महोत्सवांतर्गत मंगळवारी (ता. ४) महावीर जयंतीनिमित्त शोभायात्रेसह विविध कार्यक्रम उत्साहात झाले. (occasion of Mahavir Jayanti various programs including procession were held in jalgaon news)

सकाळी सव्वासातला वासूपूज्य जैन मंदिरात जैन ध्वजारोहण झाले. श्री जैन युवा फाउंडेशनतर्फे वरघोडा शोभायात्रा काढण्यात आली. युवा संघटनेचे ढोलपथक आकर्षक वेषभूषेत सहभागी झाले होते.

शहरातील निर्माणाधीन असलेल्या वासूपूज्य मंदिरात सकाळी जैन उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक जैन, विनोद ठोळे आदींच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. वरघोडा शोभायात्रेत वृद्ध, स्त्री-पुरुष, तरुण-तरुणी उत्साहाने सहभागी झाल्या होत्या. पुरुष व तरुणांनी लाल कुर्ता, पांढरा पायजमा व डोक्यावर फेटा, तर महिला व तरुणींनी पारंपरिक वेशभूषा केली होती.

वरघोडा यात्रेचे नियोजन श्री जैन युवा फाउंडेशनने केले. त्यासाठी रिकेश गांधी, प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष पीयूष संघवी, सचिव अमोल फुलफगर, संदीप सुराणा, प्रितेश चोरडिया, सचिन राका, चंद्रशेखर राका, सुशील छाजेड, दर्शन टाटिया, तेजस जैन, अमोल श्रीश्रीमाळ, गौरव पानगरिया, सौरभ कोठारी, आनंद चांदीवाल, दिनेश बाफना, प्रवीण छाजेड, शैलेश कटारिया, आशिष कांकरिया, विनय गांधी, जिनेश सोगठी, शैलेश गांधी, धीरज बेदमुथा आदींनी सहकार्य केले.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

शोभायात्रेत सहभागी झालेल्या कलशधारी महिला. युवा प्रतिष्ठानच्या ढोलपथकामागे असलेले समाजबांधव.

शहरात ठिकठिकाणी स्वागत कमानी उभारल्या होत्या. ‘भगवान महावीर स्वामी की जय’, या जयघोषात वरघोडा शोभायात्रा वासूपूज्य जैन मंदिरपासून निघाली. टॉवर चौक, सराफ बाजार, रथ चौक, सागर भवन, राजकमल चौकमार्गे बालगंधर्व नाट्यगृहात मुख्य कार्यक्रमस्थळी पोहोचली.

जैन इरिगेशनने सजविलेला अहिंसा रथ, भगवान महावीरांच्या जन्मापूर्वी माता त्रिशला यांना पडलेले १४ स्वप्न, पशू, जीवदया संदेश देणारी आकर्षक झांकी, मंदिराचा चंदेरी रथ, सुंदर सजविलेल्या घोड्याच्या बग्ग्या, चार घोड्यांवर ध्वजधारण केलेले तरुण सहभागी झाले होते. दोन ढोलपथक शोभायात्रेचे मुख्य आकर्षण होते.

नवकार युवा प्रतिष्ठानच्या ढोलपथकात १२५ तरुण-तरुणींचा सहभाग होता. त्याचे संचालन आयुष गांधी, सिद्धार्थ डाकलिया व दीपक जैन यांनी केले. जैन युवा संघटनेच्या ढोलपथकात ९० तरुण-तरुणींचा सहभाग होता. त्याचे संचालन श्रेयस मुथा, विराज कावडिया यांनी केले.