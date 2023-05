Jalgaon Fraud Crime : कर्ज न फेडल्याने कंपनी मालकाविरुद्ध गुन्हा

Jalgaon News : थकीत कर्जपोटी पीपल्स बँकेने जप्त केलेली मालमत्ता परस्पर विकून अपहार करणाऱ्या डी. डी. केमिकल्सच्या मालकाविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (Offence of fraud against company owner for non payment of loan jalgaon fraud crime)

अशोक धुडकू पाटील (वय ४५) यांनी डी. डी. केमिकल्स कंपनीसाठी शिरपूर पीपल्स बँकेकडून ४२ लाख रुपयांचे कर्ज आणि २० लाख रुपये खेळते भांडवल म्हणून रोख रक्कम घेतली होती. मात्र, अशोक पाटील यांनी कर्ज न फेडल्याने बँकेने त्यांच्या मंगरूळ येथील औद्योगिक वसाहतीमधील गट नंबर ६८३/१ मधील प्लॉट नंबर ८३ च्या डी. डी. केमिकल्सवर सहाय्यक निबंधकांच्या परवानगीने जप्ती बोजा लावला होता.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

केमिकल युनिटची अपसेट प्राईझ काढण्यासाठी अधिकारी औद्योगिक वसाहतीत गेले असता, मशिनरी जागेवर आढळली नाही. मशिनरी दुरुस्तीसाठी पाठविली आहे, असे खोटे सांगून अशोक पाटील यांनी उद्धट उत्तरे दिली. याबाबत शिरपूर पीपल्स बँकेचे वसुली अधिकारी नरेंद्र रघुनाथ माळी यांनी पोलिसांत २२ फेब्रुवारी २०२२ ला तक्रार दिली होती.

पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही, तसेच पोलिस अधीक्षकांनी दखल घेतली नाही, म्हणून बँकेने न्यायालयात फिर्याद दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाने अशोक पाटील यांच्याविरुद्ध फसवणूक व जप्त मालमत्ता परस्पर विकून अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक विकास शिरोळे तपास करीत आहेत.