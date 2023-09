Jalgaon News : रेल्वे स्थानक परिसरातील जुने अतिक्रमण हटविले; रेल्वेतर्फे कारवाई

By

Jalgaon News : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूलालगत शिवाजीनगर भागाकडील रेल्वेच्या हद्दीत असलेले जुने व पक्के अतिक्रमण गुरूवारी (ता. १४) रेल्वे विभागातर्फे काढण्यात आले. या ठिकाणी आता रेल्वेतर्फे तिकीटघर, तसेच प्रवाशांसाठी इतर व्यवस्था करण्यात येणार आहे. (Old encroachment in railway station area were removed jalgaon news)

जळगाव रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी रेल्वे लाईन व प्लॅटफार्म वाढविण्यात आले आहेत. शिवाजीनगरकडील भागात आता रेल्वे तिकीट घर, वाहनतळ व प्रवाशांसाठी अन्य सुविधा करण्यात येणार आहेत.

त्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनातर्फे पाऊले उचलण्यात आलेली आहेत. शिवाजीनगर भागाकडील छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पुलालगतच्या रेल्वे लाईनजवळ गेल्या साठ ते सत्तर वर्षापासून काही घरे होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रेल्वे प्रशासनातर्फे गुरूवारी हे अतिक्रमण काढण्यात आले.

बुलडोजरच्या साह्याने सर्व अतिक्रमण तोडण्यात आले. रेल्वे सुरक्षा दलाचे पोलीस पथक, तसेच शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस पथकही या वेळी उपस्थित होते. रेल्वेचे एसएसईओ एस. के. पोतदार व अन्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.